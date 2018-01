Retour à la télévision pour George Clooney, presque 20 ans après

L'acteur et réalisateur américain George Clooney va produire, coréaliser et jouer dans une nouvelle série, "Catch-22", adaptée du roman de Joseph Heller, signant son retour à la télévision presque 20 ans après avoir quitté la série "Urgences". La série ne fera que six épisodes, a annoncé, dans un entretien au Hollywood Reporter, Amy Powell, présidente du studio Paramount Television, qui produit la série avec la maison de production Anonymous Content. Des pourparlers sont en cours avec la plateforme de diffusion vidéo en ligne Hulu, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant les informations de plusieurs médias américains. Selon Amy Powell, l'acteur de 56 ans qui a déjà remporté deux Oscars, percevra autour d'un million de dollars par épisode pour sa participation à "Catch-22". Ce sera la première fois que George Clooney campera un personnage récurrent à la télévision depuis son passage dans "Urgences" (1994-2009), la série qui en a fait une célébrité.

Il y a joué le rôle du docteur Doug Ross, qui avait démissionné de l'hôpital Chicago où se déroulait la série lors de l'épisode diffusé le 18 février 1999 aux Etats-Unis, George Clooney se lançant alors résolument dans le cinéma, avec succès. Par la suite, il avait refait quelques brèves apparitions dans la série, notamment en 2009, lors de la quinzième et dernière saison.

Le roman de Joseph Heller, qui a déjà été adapté au cinéma par le réalisateur Mike Nichols (1970), se situe lors de la Seconde Guerre mondiale et évoque l'histoire fictionnelle du capitaine Yossarian, un aviateur américain qui tente de se soustraire aux combats en se faisant passer pour fou.