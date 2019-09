Rentrée scolaire le jeudi 5 septembre

Les cours démarreront effectivement le 5 septembre prochain pour les trois cycles de l'enseignement (primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant) et les classes préparatoires du diplôme de technicien supérieur, a indiqué le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans un communiqué, le ministère précise que les cadres et fonctionnaires de l'administration pédagogique et du corps d’inspection, les cadres chargés de la gestion des services financiers, les cadres d’orientation et de planification pédagogique, et de soutien administratif, pédagogique et social et les cadres administratifs communs, tous grades confondus, rejoindront leurs postes de travail le 3 septembre 2018, tandis que le corps enseignant rejoindra son poste le 4 septembre.

A cette occasion, le ministère affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour le bon déroulement de l'opération, l’accueil et l'orientation des élèves et leurs parents, ainsi que pour la mise à niveau des établissements scolaires, l'ouverture des cantines scolaires et des internats et la mobilisation des ressources humaines.