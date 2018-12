Rencontres de concertation au sujet des colonies de vacances

Une série de questions à caractère social ayant trait à la problématique des colonies de vacances au Maroc, persiste alors que ces dernières sont considérées comme un socle fertile à l’épanouissement de l’enfance marocaine. Pour atteindre cet objectif, une synergie des efforts des différentes parties prenantes est plus que capitale afin de mettre en œuvre l’ambitieux programme national des colonies de vacances.

L’initiative des rencontres de concertation, prévues aux quatre coins du Royaume par le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération nationale des colonies de vacances, atteste de la volonté de ces derniers à rehausser le niveau desdites colonies, des programmes ainsi que des espaces dédiés à leurs activités, en vue de permettre aux associations concernées d’améliorer et de perfectionner leurs compétences.

Afin d’apporter les réponses appropriées à ces différentes problématiques, il convient de prendre en considération les envies et les besoins des enfants pendant et après la période estivale. En sus, il est impossible d’ignorer le rôle crucial des familles dans la réussite des colonies de vacances. Sans oublier, le grand apport des associations de la société civile dans l’éducation des enfants.

La recherche de solutions à travers la tenue d’un débat public est une nouvelle voie, dynamique, en vue de traduire sur le terrain, la gestion participative et l’élaboration d’une étape d’ouverture par la création de partenariat et de coopération avec l’ensemble des intervenants dans le programme national des colonies de vacances.