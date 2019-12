Rencontre sur la sécurité des produits alimentaires dans les établissements touristiques

Une rencontre sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans les établissements touristiques s'est tenue, lundi à Al Hoceima, à l'initiative de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière.

Cet événement, qui s'est déroulé en présence de représentants de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), de la délégation provinciale de la santé et d'experts dans le domaine, s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres organisées par la Fédération en vue de promouvoir la situation du secteur touristique.

S'exprimant à cette occasion, le représentant de l'Association des hôteliers d'Al Hoceima, Abdelmalek Hamdi, a indiqué que cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions et séminaires organisés en partenariat avec le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale pour sensibiliser les établissements touristiques de la ville aux bonnes pratiques en matière de sécurité alimentaire.

La Fédération prévoit l'organisation d'autres réunions au profit de directeurs des établissements touristiques sur les thèmes "La mise en oeuvre des systèmes de qualité", "Les défis de la transformation numérique", "La protection des données personnelles", "le développement durable" et "la sécurité des installations et des personnes", afin d'offrir des services hôteliers conformes aux besoins touristiques et en perspective de l'introduction du nouveau système de classification.

Au cours de cette rencontre, encadrée par un expert dans le domaine de la sécurité alimentaire, Tarik Abd Al Moutaleb, deux exposés ont été présentés portant sur "Les risques sanitaires dans les restaurants, hôtels et établissements touristiques" et "Les conditions de sécurité sanitaire dans les hôtels et les restaurants".

Ces exposés ont abordé les bases de la sécurité alimentaire dont l'hygiène, la réfrigération et la cuisson, et son rôle essentiel dans l'amélioration de la réputation de l'établissement, l'augmentation de la productivité et la réduction des risques d'intoxication alimentaire, ainsi que les bonnes pratiques dans ce domaine et les normes de sécurité à respecter.