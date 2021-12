La Commission des affaires politiques, institutionnelles et des droits de l’Homme émanant du Conseil national et la Commission politique issue de la Commission préparatoire du 11ème Congrès national du parti organisent une rencontre sur «Le parcours de l’USFP entre participation et opposition».



Cette conférence est prévue samedi 4 décembre à partir de 10 heures au siège central du parti à Rabat. A noter que cette rencontre se tiendra en modes présentiel pour les intervenants et distanciel pour les invités.