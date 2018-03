Rencontre des militants ittihadis à Barcelone

Une réunion du Conseil national et du Secrétariat provincial de l’USFP en Espagne a eu lieu samedi 17 février 2018 au siège du Parti socialiste catalan à Barcelone en présence de Fatiha Saddas qui représentait le Bureau politique du parti.

Après avoir pris acte de l’exposé de Fatiha Saddas, l’examen de la situation organisationnelle dans cette région après la démission du secrétaire provincial et les interventions des membres du Conseil national et du Secrétariat provincial sur les perspectives de travail du parti dans cette région où se concentre une grande partie de ressortissants marocains, les Ittihadis ont salué la teneur du communiqué du Conseil national tenu le 3 février et ceux du Bureau politique portant sur l’ensemble des questions politiques, économiques et culturelles.

De ce fait, les membres des deux instances ont confirmé leurs engagements à respecter les résolutions du Xème Congrès et se sont félicités de l’initiative prise par le Bureau politique lors de sa dernière réunion du 13 février pour soutenir les Usfpéistes de la région en vue de réorganiser le parti.

Tout en exprimant leur attachement au parti de la Rose, le Conseil national et le Secrétariat provincial de l’USFP en Espagne ont fait part également de leur volonté de ne ménager aucun effort et d’œuvrer sur le terrain aux côtés de toutes les personnes prônant les valeurs de modernité, de démocratie et d’égalité.

Ils ont, par ailleurs, exprimé leur ferme volonté de réorganiser le parti et d’assurer sa présence dans toutes les villes de l’Espagne ainsi que leur détermination à défendre notre intégrité territoriale.

Les participants à cette réunion ont tenu également à annoncer leur disposition à être à l’écoute des problèmes et attentes de la communauté marocaine établie en Espagne et à les transmettre aux responsables concernés.

Enfin, pour faire réussir le Vème congrès provincial, les membres du Conseil national et du Secrétariat provincial de l’USFP en Espagne ont constitué une commission chargée des préparatifs logistiques dans un délai ne dépassant pas le mois de mai prochain.