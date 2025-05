Rencontre autour des défis et des acquis du théâtre amazigh

"Le théâtre amazigh: les acquis et les défis" est le thème d'une rencontre nationale, organisée mardi à l’Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) de Rabat, avec la participation de représentants d’associations du théâtre amazigh.



Cette rencontre, initiée par le Centre d’études artistiques, d’expressions littéraires et de production audiovisuelle relevant de l’IRCAM, a été une occasion idoine pour mettre en avant les réalisations et les enjeux futurs du théâtre amazigh afin qu’il puisse occuper la place qui lui sied au niveau du paysage créatif national.



S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général de l’IRCAM, El Houssain Moujahid, a assuré que cette rencontre offre l'opportunité idoine d'échanger les points de vue sur les perspectives et les défis actuels et futurs auxquels font face les artistes et créateurs du théâtre amazigh.



Cet événement a également permis de revenir sur l'ancrage du théâtre dans la culture et les arts amazighs et sur les contributions des institutions culturelles et académiques dans la promotion de cet art, notamment depuis le début du siècle dernier, a ajouté M. Moujahid.



Dans ce sens, il a mis en avant l'expérience cumulée par l'IRCAM en la matière, notamment en termes de recherches académiques, rappelant l’organisation régulière de la "résidence d’artiste" afin d’examiner les problématiques, les difficultés et les perspectives de développement du théâtre amazigh dans le Royaume.



Pour sa part, le directeur du Centre d’études artistiques, d’expressions littéraires et de production audiovisuelle, Ahmed El Mounadi, a précisé que cette rencontre rassemble des représentants de plus de 30 associations afin de discuter des problématiques relatives à la production théâtrale amazighe et à ses parties prenantes.



En outre, M. El Mounadi a indiqué que le théâtre amazigh a accompli plusieurs acquis à la faveur de décennies de travail et de production inlassables, ajoutant que le théâtre s'est forgé une place sur la scène artistique marocaine grâce à la qualité des œuvres produites.

Il a fait savoir que nombre de troupes théâtrales marocaines ont participé à des activités nationales et internationales et remporté de prestigieux prix.



Cette rencontre a été l'occasion d'amorcer un débat sur les problématiques, enjeux et défis se dressant devant le théâtre amazigh marocain, notamment en termes de formation et de financement.