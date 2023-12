Rencontre à Tanger sur la politique fiscale au Maroc

La deuxième rencontre des professeurs de finances publiques s'est tenue, récemment à Tanger, sous le thème "La politique fiscale au Maroc entre défis et attentes", en présence d'une pléiade d'experts, de professeurs, de chercheurs en finances publiques et de responsables.



Organisée par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, en collaboration avec le laboratoire Gouvernance, autorité et société, le Centre de formation et d'études financières et juridiques, ainsi que les revues REMALD et Lectures croisées en droit, politique, économie et société, cette manifestation scientifique, tenue les 1er et 2 décembre, a été l'occasion de débattre des différents aspects de la politique économique et financière du Maroc, notamment la rentabilité du système fiscal et la part des recettes fiscales dans la structure des ressources publiques par rapport aux emprunts et au déficit budgétaire.



Les participants ont également examiné le plan économique et social, mettant en lumière la politique fiscale et la répartition des charges fiscales entre secteurs économiques et catégories socioprofessionnelles, rapporte la MAP.



Intervenant à cette occasion, Hamid Nahri, professeur de droit et membre du comité d'organisation, a souligné que cette rencontre vise à créer un espace propice aux échanges et aux débats sur les divers aspects liés à la politique fiscale du Maroc, ainsi qu'aux réformes fiscales en cours.



"Cet espace de réflexion est essentiel pour accompagner et clarifier les choix des politiques fiscales", a-t-il noté, relevant que ce forum est l'occasion de formuler des recommandations pratiques visant à améliorer le contenu des réformes fiscales actuelles.

En outre, les intervenants ont abordé la politique fiscale à travers les critères classiques de rentabilité financière, d'efficacité économique, de justice et d'équité sociale.



Ils ont aussi examiné la contribution de la politique fiscale au relèvement des défis dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes, notamment géopolitiques, climatiques et socioéconomiques.



Il est à souligner que la politique fiscale représente un ensemble de choix et d'orientations déterminant la nature d'un système d'impôts. Celui-ci est destiné à assurer le financement des dépenses publiques et à soutenir l'économie ainsi que les ménages.