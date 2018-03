Rencontre à Kénitra sur les violences à l'encontre des femmes du secteur agricole

Plusieurs chercheurs en sociologie, psychologues et juristes ont condamné, lors d'une rencontre organisée récemment à Kénitra sous le signe ''Quelle protection pour les femmes travaillant dans le secteur agricole de la violence basée sur le genre'', les violences commises à l’encontre de ces femmes, mettant l'accent sur la nécessité de les protéger de la violence dont elles sont victimes.

Lors de la rencontre, organisée à l'initiative de l'Association Chaml pour la famille, la solidarité, les débats ont porté sur l'approche sociologique du cercle infernal de violence, le traumatisme psychologique des femmes victimes de violences affectant leur vie, l'approche juridique du rôle du législateur pour leur protection, rapporte la MAP. Les débats ont également porté sur le rôle de la société civile dans la création de mécanismes pour protéger ces femmes ainsi que le rôle des cellules de lutte contre les violences dans la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences.

Au cours de la rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du projet visant à améliorer le revenu et les conditions des femmes travaillant dans le secteur des fruits rouges dans la région de Gharb-Chrarda-Béni Hssen, parrainé par l'Union européenne (UE), la Fondation internationale OXFAM en coordination avec la Coalition pour la défense des droits des femmes travaillant dans le secteur agricole, les participants ont dénoncé les violences commises à leur encontre et le traumatisme psychologique affectant leur vie sociale.

Ils ont également dénoncé les conditions cruelles dans lesquelles elles travaillent, marquées par les violations de la loi, du Code du travail, l'absence de protection sociale et la perception de salaires modiques.