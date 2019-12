Remise du 3ème Prix national de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel

Le 3ème Prix national de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel (PrivacyAwards - Koun3labal), organisé par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), a été remis lors d'une cérémonie organisée jeudi à Rabat. Ce prix, dont la 3ème édition a été organisée avec l’appui de l'Union européenne (UE), s’adresse principalement aux internautes marocains en vue de les sensibiliser à l’importance de protéger leur vie privée sur la Toile. Les participants à ce Prix étaient invités à produire une courte vidéo destinée à sensibiliser le public marocain à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. Ainsi, le prix du jury a été attribué au jeune Jawad Ahssini pour un court métrage qui met en garde contre les risques que représente l’accès du réseau Facebook aux données personnelles et leur partage sur son serveur. Le prix du jury tient compte des techniques utilisées dans les vidéos, des messages émis et du degré de créativité et de participation à la promotion du thème principal de cette édition, à savoir "Les risques de l’atteinte à la vie privée". Le prix du public, décerné selon le nombre de vues obtenues sur YouTube, est revenu, quant à lui, au jeune Marwane Jouay qui a réalisé avec deux autres jeunes de la ville de Marrakech une vidéo visant à sensibiliser sur le risque de sécurité pour la confidentialité que représente l’Internet en général et le Data en particulier. S’exprimant à cette occasion, le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, s’est félicité de l’esprit de créativité dont ont fait preuve les participants à cette édition, rappelant que six vidéos ont été retenues lors de cette compétition, dont deux ont été primées. Il a aussi insisté sur l’importance de promouvoir des idées innovantes pour expliquer la culture de protection des données à caractère personnel. M. Seghrouchni a, par ailleurs, tenu à remercier l’Union européenne qui a soutenu cette 3ème édition en finançant ce prix. Pour sa part, la présidente du jury, Souâd El Kohen, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités de communication de la CNDP relatives aux risques d’atteinte aux données personnelles.