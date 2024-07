La remise des prix aux finalistes du Championnat national pour l'enseignement primaire, les centres sportifs et la course d’orientation a eu lieu vendredi soir à l’Université Al Akhawayn après trois jours intenses de compétition.



Ainsi, dans la catégorie football masculin, c’est l’équipe issue de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Fès-Meknès qui a décroché le trophée, devant les académies de Guelmim-Oued Noun et de Marrakech-Safi.



Chez les filles, l’AREF de Souss-Massa a terminé première après sa victoire en finale face à celle de l’Oriental, tandis que Draâ-Tafilalet a fini troisième du classement.



Pour ce qui est du tournoi de basketball 3x3 féminin, la victoire finale est revenue à la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, devant Rabat-Salé-Kénitra (2ème) et Souss-Massa (3ème).

S’agissant du handball masculin, Casablanca-Settat a terminé à la tête du podium, devant Souss-Massa et Marrakech-Safi.



Concernant les épreuves d’athlétisme, Rabat-Salé-Kénitra a occupé la première place de l’épreuve du 60 mètres féminin, devant Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Dans la course du 60m masculin, Rabat-Salé-Kénitra a terminé à la première place devant Souss-Massa et Casablanca-Settat.



Pour le saut en longueur féminin, la région de Draâ-Tafilalet s’est hissée sur la plus haute marche du podium devant Casablanca-Settat et l’Oriental, alors que chez les garçons, Rabat-Salé-Kénitra a occupé la première position devant Souss-Massa et l’Oriental.



Dans l’épreuve du 600 mètres féminin, Fès-Meknès l’a emporté devant Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat, alors que chez les garçons, c’est Souss-Massa qui a fini à la première place devant Rabat-Salé-Kénitra et Béni Mellal-Khénifra.



Pour ce qui est du relais mixte, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a franchi la ligne d’arrivée en premier devant Souss-Massa et Beni Mellal-Khénifra.

Concernant la course d’orientation, Fès-Meknès a devancé Drâa-Tafilalet et Laâyoune-Sakia El Hamra, pour les catégories masculine et féminine.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le directeur de la promotion du sport scolaire au sein du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Abdesselam Mili, a indiqué que cette compétition s’inscrit dans le cadre des efforts déployés afin de généraliser l’accès au sport pour les élèves de toutes les régions du Royaume.



Il s’agissait aussi d’une occasion pour les élèves d'étaler leur talent afin d’être dénichés par les experts de leurs disciplines respectives, a souligné M. Mili, qui s’est félicité du niveau élevé des performances affiché par les participants lors de cette compétition.



Cet événement a été organisé par le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, en collaboration avec la Fédération Royale marocaine du sport scolaire et en coordination avec l'Académie régionale de l’éducation et de la formation de Fès-Meknès.



Les compétitions de ce championnat, auxquelles ont participé environ 650 élèves qualifiés lors des championnats régionaux scolaires, concernant plusieurs disciplines. Pour l'enseignement primaire, il y a l'athlétisme et le football féminin et masculin. Les centres sportifs participent au handball masculin et au basketball 3x3 féminin. Quant à la course d'orientation, 4 filles et 4 garçons nés en 2006/2007/2008 représentent chaque région.