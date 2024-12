Remise des Prix de la 7ème édition des Ateliers de l'Atlas

Les lauréats de la 7e édition des Ateliers de l’Atlas, rendez-vous incontournable du Festival international du film de Marrakech, ont été dévoilés, jeudi, en présence du parrain de cette édition, Jeff Nichols.



Pour cette nouvelle édition, les Ateliers de l'Atlas ont distribué neuf prix représentant une dotation globale de 126.000 euros.



Ainsi, le jury des prix Atlas à la Post-production, composé de Grégoire Melin (vendeur international - Kinology), Giona Nazzaro (directeur artistique - Locarno Film Festival) et Malika Rabahallah (directrice - Filmfest Hamburg) ont décerné le Prix de 25.000 euros à Morad Mostafa (Égypte) pour son film "Aisha can’t fly away", produit par Sawsan Yusuf (Egypte).



Le film "Chronicles from the Siege", réalisé par Abdallah Al Khatib (Palestine) et produit par Salah Issaad (Algérie), a également reçu le Prix de 20.000 euros, tandis que "It's a sad and beautiful world", réalisé par Cyril Aris (Liban) et produit par Georges Schoucair (Liban), a décroché le Prix de 10.000 euros.

La cinéaste Tala Hadid (Maroc) a, pour sa part, reçu le Prix de 5.000 euros pour son film "BARDI", produit par Abdelmonime El Jarib (Maroc).



Par ailleurs, le jury des quatre prix "Atlas au développement", composé de Yasmine Benkiran (réalisatrice et scénariste), Dora Bouchoucha (productrice) et Philippe Bober (producteur) ont décerné le Prix de 30.000 euros à Fabien Dao (Burkina Faso) pour son film "Princesse Téné", produit par Moustapha Sawadogo (Burkina Faso), ainsi que le Prix de 20.000 euros à Linda Lô (Sénégal) pour son film "Chanceuse", produit par Didar Domehri (France).



Les films "Samir, espion malgré lui", réalisé par Charlotte Rabate (Syrie) et produit par Coralie Dias (France), et "Ici repose" de Moly Kane (Sénégal), produit par Lionel Massol, Pauline Seigland (France) et Ngagne Sankhe (Sénégal), ont reçu chacun le prix de 5.000 euros.



Par ailleurs, le prix ArteKino International, décerné par la chaîne franco-allemande, a été remis au projet en développement "ALICANTE" de Lina Soualem (Algérie), produit par Omar El Kadi et Nadia Turincev (France).



Cette 7e édition a réuni 340 professionnels internationaux autour d’une sélection de 27 projets et films, portés par une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains.



Les 17 projets en développement et les 10 films en tournage ou en post-production issus de 13 pays, ainsi que les 10 participants à "Atlas Station" et certains professionnels marocains, ont tous bénéficié d’un accompagnement en amont ou pendant le Festival. Plus de 170 sessions ont été organisées cette année dont 78 consultations individuelles.



Ce programme sur mesure a réuni 32 experts et consultants sur des thématiques telles que l’écriture de scénario, le développement de personnage, la direction photo, la production, les VFX, le montage, la musique ou encore la distribution.



Le Marché de coproduction des "Ateliers de l’Atlas" a orchestré cette année plus de 510 rendez-vous individuels avec les réalisateurs et producteurs sélectionnés, un chiffre record depuis la création des Ateliers.



En sept éditions, les "Ateliers de l’Atlas" ont accompagné 152 projets et films, dont 60 marocains. Ces dernières années, plusieurs films soutenus par les "Ateliers de l’Atlas" ont été sélectionnés et primés dans les plus grands festivals internationaux, confirmant ainsi leur rôle d’incubateur et de plateforme incontournable de la région.