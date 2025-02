Remise d’une partie importante des fonds du Gala diplomatique de bienfaisance à des veuves d'anciens combattants marocains ayant contribué à la libération de la France

La Fondation diplomatique et l'Ambassade de France au Maroc ont organisé, lundi à Rabat, une cérémonie de remise d’une partie importante des fonds du Gala diplomatique de bienfaisance à des veuves d'anciens combattants marocains, non détenteurs de la carte du combattant, ayant contribué aux côtés des forces françaises à la libération de la France.



Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de l’initiative humanitaire et solidaire du Gala diplomatique de bienfaisance, organisé par la Fondation diplomatique le 24 janvier dernier, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, avec la participation de la République française en tant qu’invitée d’honneur.



A cette occasion, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a mis en avant l’attention particulière que Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa porte au soutien de l’action caritative et solidaire, ainsi que l'intérêt accordé par Son Altesse Royale aux causes humanitaires nobles, à l'ancrage de l’esprit de solidarité humaine et à la promotion des valeurs d’entraide sociale.



M. Habek a également indiqué que cette cérémonie constitue une occasion de se remémorer le bravoure des héros marocains qui ont combattu aux côtés des forces françaises pour la libération de la France, en réponse à l’appel de Feu Sa Majesté Mohammed V, que Dieu ait son âme, et de rendre hommage aux sacrifices consentis par ces vaillants combattants qui ont marqué de leur empreinte une période importante de l’histoire de la France.



Il a fait savoir qu'un soutien a été remis à un groupe de 30 veuves issues de différentes régions du Royaume, en hommage à la mémoire de leurs défunts époux qui n'ont pas obtenu la carte du combattant attestant, sur le plan administratif, de leur participation à la guerre aux côtés de la France.



Pour sa part, le Consul général de la République française au Maroc, Olivier Ramadour, s'est félicité des relations solides unissant le Royaume du Maroc et la République française, soulignant que cet événement illustre les liens historiques existant entre les deux pays.



Et d’ajouter que cette cérémonie constitue une occasion de rendre hommage aux soldats marocains qui ont tant donné et qui se sont tenus aux côtés de la France dans les moments les plus difficiles de son histoire.



Cette cérémonie a été marquée par une exposition photographique intitulée "Les soldats marocains pendant la Première Guerre mondiale : Une histoire commune", qui donne à voir une collection de photos et de documents immortalisant les batailles menées avec bravoure par les soldats marocains durant la Première Guerre mondiale.



L’exposition met en avant également les sacrifices héroïques consentis par près de 45.000 soldats marocains, qui se sont engagés, à l'appel de Feu Sa Majesté Mohammed V, pour défendre les valeurs universelles et concrétiser les aspirations des peuples à la liberté, à la dignité et à la paix.