Réinventer le marketing territorial à l'ère des néo-médias, tel est le thème d’un séminaire scientifique national qui sera organisé le 22 courant par le Laboratoire de recherche en traduction, médias et communication (TMC) de l’Ecole supérieure Roi Fahd de traduction.



Si les nouveaux médias révolutionnent le paysage communicationnel international en repensant les contenus, les relations et les frontières, ils constituent aussi un terrain et un vecteur pour la désinformation et l’aliénation obliquement mobilisés par des acteurs externes afin d’impacter la perception des territoires au service des intérêts et des idéologies défendus.



Face à cette «anthropologie» bidirectionnelle et paradoxale du marketing territorial et des néo-médias le sous-tendant, les décideurs, tous pays confondus, s’engagent dans une nouvelle dynamique promotionnelle du territoire tenant compte des avancées technologiques et scientifiques.



Le marketing territorial en tant que démarche rassemblant des actions de communication (discussions, commentaires des publications, livres, micro-blogging, etc.) mises en place en vue de promouvoir l’image et l’attractivité d’une collectivité publique territoriale, vise, entre autres, le drainage des investissements étrangers en s’inscrivant dans une perspective développementale polymorphe et durable.



Cependant, cette démarche et cet objectif sont tributaires des technologies d’usage et des réseaux sociaux dont le rôle ne se limite pas à la diffusion de l’information mais consiste aussi à assurer des interactions multidimensionnelles entre les internautes (citoyens normaux, professionnels, académiciens…). Les informations et les échanges en question conditionnent la e-réputation des pays, la promeuvent ou y nuisent en fonction des forces qui les gouvernent.



Or, comment dorer ou redorer l’image de marque nationale «Nation Branding » (ANHOLT, 2021) compte tenu des mutations technologiques et des risques de désinformation et de manipulation évoqués? Quelles stratégies et quelles tactiques mettre en oeuvre pour préserver l’image et la réputation comme «constructions interdépendantes» (Whetten et Mackey,2002) d’un pays donné? Ne serait-il pas judicieux de repenser le Branding territorial et donc le marketing des territoires? Pourquoi et comment? Quelles perspectives offre la recherche scientifique dans son état actuel? Y aurait-il des concepts novateurs dans cette optique? Serait-il possible de les opérationnaliser et de les adapter pour agir plus efficacement sur l’image et la réputation du Maroc d’aujourd’hui? Ne devrait-on pas former autrement les jeunes communicants et journalistes au néo-marketing territorial? Comment concevoir une ingénierie de la formation alliant l’intelligence politique de l’ancienne génération, l’intelligence technologique de la nouvelle et l’intelligence scientifique des académiciens, et ce dans le cadre d’une approche systémique, interactionniste et dynamique pour la promotion de l’image et de la réputation d’un Maroc inébranlable et perméable au changement ?