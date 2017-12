Règlement de compte à Marrakech

Jeudi 2 novembre dans le quartier très huppé de l’Hermitage à Marrakech, deux individus encagoulés font irruption dans un café, La Crème, ciblent un consommateur assis à la terrasse et ouvrent le feu.

Les tirs atteindront à la tête H.C., 26 ans, identifié comme étant le fils du président de la Cour d’appel de Béni Mellal.

Il était accompagné d’une jeune femme elle aussi grièvement blessée au niveau de l’abdomen. Deux autres personnes ont été blessées dans cette fusillade dont un serveur de café. Moins de 3 heures après l’odieux crime, le scooter et l’arme, un pistolet ayant servi à l’assassinat du jeune homme, ont été retrouvés calcinés, aux environs de l’aéroport Marrakech-Ménara. Les recherches ont vite fait d’aboutir selon la DGSN à l’interpellation à Casablanca de 6 individus.

Le suspect qui aurait commandité l’assassinat a été identifié. Il s'activait dans le blanchiment d'argent, le trafic international de drogue et le chantage. Il était, au demeurant, activement recherché.