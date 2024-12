Région de Doukkala : La campagne betteravière 2024-2025 démarre dans l'optimisme

La campagne betteravière 2024-2025 dans la région de Doukkala a démarré dans l'optimisme, malgré des conditions climatiques particulièrement difficiles, marquées par des précipitations limitées et les effets du stress hydrique.



À ce jour, 7516 hectares ont été contractés par 1936 agriculteurs, dont 6813 hectares déjà semés par 1755 agriculteurs, soit un taux de réalisation de 82%, selon le directeur de l'Office régional de mise en valeur agricole du Doukkala (ORMVAD), Hssain Rahaoui.



Le programme de cette campagne bénéficie de l'encadrement du comité technique régional, regroupant l’ORMVAD, les autorités locales, le groupe Cosumar et l'Association des producteurs de betteraves Doukkala-Abda (APBDA), a souligné le responsable dans une déclaration à la MAP.



Ce comité, a-t-il poursuivi, supervise l’ensemble des opérations, depuis l’acquisition des intrants jusqu’au processus d’usinage, le but étant d'assurer le suivi le plus optimal possible.



La campagne précédente avait permis un rendement moyen prometteur de 64 tonnes par hectare, grâce à des mesures incitatives, notamment l’augmentation des prix payés aux agriculteurs et l’usage de systèmes d’irrigation performants, a-t-on appris auprès de la direction de la sucrerie de Doukkala.



D'après la même source, cette année, des initiatives telles que le dessalement d'eau, sont mises en œuvre pour renforcer la résilience de la filière face aux défis hydriques.

Ces efforts conjoints visent à promouvoir le développement durable et à consolider la compétitivité de cette filière stratégique dans la région des Doukkala, qui contribue significativement à la production sucrière nationale.