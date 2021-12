Réflexions et impressions sur l'expérience chinoise

L'ouvrage "Aller en Chine, retour du futur" documente sur de récents voyages en Chine et met en relief les premières observations et impressions sur l'expérience de ce pays, a affirmé son auteur l'écrivain, journaliste et analyste politique, Abdelhamid Jmahri. Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de présentation et de signature de ce livre, organisée samedi à Casablanca à l'initiative du Centre Loubila de formation aux activités artistiques et culturelles, M. Jmahri a relevé qu'il s'était rendu en Chine à quatre reprises, notant qu'à chaque voyage, il était en quête de réponses aux questions qui trottaient dans les têtes de toute une génération qui a grandi en entendant le mot Chine depuis les années 60 et 70. "Nous étions fascinés par les photos de Mehdi Ben Barka serrant la main à de hauts dirigeants chinois ainsi que par les livres qui nous parvenaient de Chine. Les discussions battaient leur plein dans les universités. Tout cela fut le socle d'une première familiarisation avec la Chine", a souligné l'auteur, également directeur de rédaction et de publication du quotidien arabophone "Al Ittihad Al Ichtiraki". Ces voyages, a-t-il ajouté, ont été une expérience pour découvrir si l'image de la Chine dans la réalité était similaire à celle qui avait peuplé son imaginaire dans les années 70 et au début des années 80. L'esprit chinois ne réside pas uniquement dans la préservation d'un héritage de 3.000 ans. Il s'agit également d'une population qui vit l'avenir avec intelligence et innovation, a relevé M. Jmahri, se disant fasciné par la société chinoise, une société organisée qui accompagne les mutations et les transformations majeures que connaît le domaine de l'intelligence. Le quotidien des Chinois est fait de dur labeur et de sérieux, a-t-il poursuivi, notant que 2020 aurait été l'année de l'élimination de la pauvreté si la pandémie de la Covid19 ne s'était pas déclenchée. De l'avis de M. Jmahri, "Aller en Chine, Retour du futur" regroupe de nombreux aspects de l'expérience chinoise, mais il est impossible de résumer la Chine, ainsi que ses voyages et expériences dans ce pays dans un seul livre. L’écrivain, journaliste et poète Jmahri est auteur de plusieurs ouvrages et recueils de poésie notamment "La profession de l’illusion" et "Un billet aller-retour en enfer".