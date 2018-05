RedOne : Je veux utiliser la magie de la musique pour promouvoir mon pays à travers le monde

“Je veux utiliser la magie de la musique pour promouvoir mon pays à travers le monde”, a déclaré à la MAP le célèbre producteur marocain Nadir Khayat, alias RedOne, qui est en plein tournage à Agadir d’un clip qui sera diffusé pendant le Mondial en Russie. Au vu du succès planétaire de “Boom Boom”, qui fait la promotion des différents trésors que recèle le Maroc, la nouvelle chanson promet d’être une belle promotion pour la première station balnéaire nationale. “La musique a une grande capacité de s’exporter à travers le monde. Au regard de mon statut d’artiste et ma réussite au fil des ans, Dieu merci, je ressens une grande envie de l’utiliser pour faire connaître mon pays à travers le monde”, note-t-il.

Au lendemain de la signature d’un contrat liant la maison de production RedOne Records à de nombreux partenaires institutionnels du Souss-Massa ainsi que l’Office national marocain de tourisme (ONMT), le créateur de tubes planétaires au profit de stars mondiales s’est mis au travail de tournage. Plusieurs sites de la première station balnéaire figureront ainsi dans le clip de l’hymne officiel des chaînes Bein Sports pour la Coupe du monde, que l’artiste aux 45 millions de singles vendus est en train de finaliser.

Intitulé “One world”, ce clip a été tourné à Moscou et aujourd’hui à Agadir, souligne le producteur, auteur, compositeur et réalisateur artistique marocain. “J’ai proposé aux responsables de Bein Sport de tourner en partie au Maroc. Ils ont accepté. Il faut dire que depuis la réalisation de Boom Boom, j’ai le sentiment que je dois continuer à concrétiser un rêve de longue date: contribuer à faire connaître mon beau pays à travers le monde”, confie le natif de Tétouan. “J’ai choisi Agadir, la ville que nous aimons tous et qui nous est chère. Elle n’a pas figuré dans Boom Boom bien que je l’ai visité alors mais nous n’avions pas eu le temps d’y tourner”, explique RedOne ajoutant que beaucoup reste à faire pour lui, le Maroc étant riche de ses paysages et sites merveilleux. Le clip final durera trois minutes et sera diffusé, indique-t-on, jusqu’à 5 fois par jour pendant toute la Coupe du monde et même 15 jours avant. Il consacrera une minute à la visibilité d’Agadir, révélant la ville à toute la planète ainsi que sur les chaines Youtube de l’artiste. Habitué au succès planétaire de ses tubes, l’artiste aux deux Grammy Awards, espère que “la chanson aura un grand succès surtout que le Mondial est une belle vitrine”. Les Lions de l’Atlas sont aussi de la fête ; donc c’est encore plus important, selon lui. Décoré du Wissam du Mérite intellectuel en 2011, la star installée aux Etats-Unis et qui a produit plusieurs tubes de Jennifer Lopez, Lady Gaga, Enrique Iglesias, entre autres, ressent comme “un devoir et un engagement” de faire connaître les charmes du Maroc au monde entier ainsi qu’aux célébrités internationales pour venir le visiter et y tourner leurs clips.

Évoquant l’autre partie de ce projet, Nadir Khayat annonce travailler, en partenariat avec le célèbre producteur de musique et de télévision anglais Simon Fuller, créateur notamment des séries télé de découverte de talents “Idols” et « X-Factor », pour la création d’un groupe de musique constitué de 14 filles et garçons, chanteurs et danseurs, issus des quatre coins du monde, dont peut être un Marocain. “Notre objectif est de montrer, à travers la musique, que nous pouvons s’unir et promouvoir des valeurs communes loin des guerres et des conflits”, a ajouté le hitmaker au sujet de ce groupe intitulé “Now United”.

Pour l’Office régional du tourisme (CRT) Souss-Massa, ravi de cette opération de promotion, “tandis que les yeux du monde entier seront tournés vers la Russie et rivés sur toutes les chaînes de Bein Sports durant les mois de juin et juillet prochains, les paysages d’Agadir et de sa région défileront encore et encore devant des centaines de millions de téléspectateurs”, Cette initiative, prise en partenariat entre la wilaya d’Agadir Souss Massa, le conseil régional Souss Massa, la conseil communal d’Agadir et l’ONMT, se veut “une publicité qui dépasse le seul segment du tourisme. Toute la ville gagnera en prestige et en rayonnement”, ajoute la même source. Le précédent clip de RedOne “Boom Boom” a atteint plus de 114 millions de vues sur Youtube. En featuring avec les chanteurs Daddy Yankee, French Montana, Dinah Jane et Amanda Cerny, il offre une visibilité mondiale au Maroc.