Recommandation favorable pour le titre Attijariwafa bank

L’analyse des perspectives de croissance du Groupe Attijariwafa bank conduit à un avis favorable quant à l’évolution de son cours en bourse, estiment les analystes de Crédit du Maroc Capital (CDMC), qui recommandent d’accumuler le titre dans les portefeuilles.

A l’occasion de l’intégration effective d’Attijariwafa bank Egypt dans le périmètre de consolidation du Groupe bancaire et financier marocain, la société de Bourse et banque d’affaires du Crédit du Maroc vient de mettre à jour sa valorisation du titre Attijariwafa bank, qu’elle revoit à la hausse.

“Sur la base d’un coût du capital de 8,67%, nous aboutissons à un prix théorique de 494 dirhams par action, ce qui représente un Upside de 2,7% compte tenu du cours de l’action de 481 dirhams, le 27 décembre 2017”, souligne CDMC dans une note de recherche, dont copie est parvenue à la MAP. La même source note que la revue à la hausse de sa valorisation du titre de 394 dirhams, en octobre 2016, à 494 dirhams, actuellement, tient compte notamment de la montée de l’ensemble des “créances & prêts” d’Attijariwafa bank de 5,9% (4,9% précédemment).

Cette évolution est liée essentiellement à la reprise graduelle des crédits bancaires nationaux de 4,5% (3% précédemment) et l’intégration des emplois de la nouvelle filiale Attijariwafa bank Egypt, a-t-elle expliqué. Autre facteur, la société de Bourse souligne l’accroissement du taux de croissance perpétuelle de 3,96% à 4,41%, en raison de la revue à la hausse des prévisions de croissance économiques de certains pays de l’Afrique, à savoir: le Maroc, l’Egypte, le Cameroun et le Togo.

Elle a également mis en avant la revue à la baisse de la prime de risque marché de 7,35% à 6,36%, “reflétant la poursuite de l’amélioration de la confiance envers le marché boursier marocain dans sa globalité”. Sur la période 2017-2021, le plan d’affaires de CDMC table notamment sur une augmentation de 5% de la totalité des “dépôts” d’Attijariwafa bank à 415,58 milliards de dirhams (4% précédemment), une évolution annuelle moyenne de 4,8% du produit net bancaire consolidé du Groupe (3,7% précédemment) et une baisse annuelle moyenne de -3,9% du coût du risque.

En conséquence, le plan d’affaires 2017-2021 prévoit une marge opérationnelle moyenne de 45,6% (44,1% précédemment) et une marge nette moyenne de 25,2% (25,1% précédemment), indiquent les analystes de CDMC. Pour ce qui est des faits saillants, 2017 a été marquée notamment par la réduction du pourcentage de participation du Groupe Attijariwafa bank dans Wafa Assurance de 79,29 à 39,65% et l’émission de deux dettes subordonnées de l’ordre de 1,5 MMDH en juin 2017 et de 1,25 MMDH en décembre 2017.

Outre l’acquisition de 100% d’Attijariwafa bank Egypt, l’année a également connu le démarrage de l’activité de Bank Assafa en tant que banque participative, présente dans 15 villes avec 21 agences.