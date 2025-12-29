Rassemblements triomphaux au Somaliland, Israël "menace" la stabilité de la région, dénonce le président somalien

Des rassemblements ont été organisés dans plusieurs villes du Somaliland dimanche pour fêter sa reconnaissance par Israël, le président de la Somalie Hassan Sheikh Mohamud dénonçant à Mogadiscio une "menace" pour la sécurité et la stabilité de la Corne de l'Afrique.



Israël a annoncé vendredi la reconnaissance officielle du Somaliland, une première pour cette république autoproclamée qui a fait sécession de la Somalie en 1991.

Des milliers de personnes se sont réunies au stade principal de la capitale Hargeisa pour célébrer l'événement. Dans la foule, nombre de participants portaient des vêtements verts-blancs-rouges, aux couleurs du drapeau du Somaliland, et scandaient : "Victoire pour le Somaliland !"



Le drapeau de l'État sécessionniste du Nord a été hissé aux côtés de celui d'Israël, dans une cérémonie retransmise en direct par les chaînes de télévision du Somaliland.



"Des célébrations massives ont lieu à Hargeisa et dans les autres villes de la République du Somaliland, tandis que les citoyens se rassemblent fièrement pour commémorer la décision historique du gouvernement d'Israël", a commenté le ministère des Affaires étrangères du Somaliland sur X.

Dans ce post figuraient plusieurs photos, dont celle d'un bâtiment sur lequel était illuminé en grand, de nuit, le drapeau d'Israël.



"Les gens sont heureux et sont sortis aujourd'hui pour célébrer la victoire. C'est ce qu'ils attendaient depuis si longtemps", a déclaré Shamis Mohamed, l'une des personnes présentes au rassemblement. "Je n'ai pas dormi depuis le jour où la reconnaissance a été annoncée, tellement j'étais excitée".



"Violation"



"On ne peut pas mesurer ce que je ressens aujourd'hui. (...) Merci Dieu pour cette victoire", s'est réjoui Abdirahman Keyse, un autre habitant d'Hargeisa, qui comme Shamis Mohamed a été joint au téléphone par l'AFP.



"Nous accueillons tous les pays qui reconnaissent notre existence", a de son côté assuré Jama Suleyman, qui habite lui aussi dans la capitale. "Nos voisins ne devraient pas s'inquiéter de cette victoire : nous savons qu'ils font du bruit mais rien n'empêchera le Somaliland de viser haut".

Selon des autorités locales interrogées par l'AFP, des rassemblements ont également eu lieu à Burao (centre) et Gebiley (est).



Au même moment, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud dénonçait "la plus grande des violations contre la souveraineté de la Somalie", devant le Parlement somalien.

Les tentatives d'Israël de "diviser" la Somalie constituent "une menace pour la sécurité et la stabilité du monde et de la région et elles encouragent les groupes extrémistes et les mouvements sécessionnistes" partout, a-t-il lancé.



"Nous mettons en garde Israël et son Premier ministre (Benjamin) Netanyahu contre le transfert de ses guerres du Moyen-Orient vers la Somalie", a poursuivi le chef de l'Etat somalien.

"La Somalie n'acceptera jamais que le peuple de Palestine soit expulsé de force de sa terre légitime vers un lieu éloigné, que ce soit la Somalie ou ailleurs", a affirmé M. Mohamud.



Pour sa part Bassem Naïm, membre du bureau politique du mouvement islamiste palestinien Hamas, a condamné dans un communiqué l'accord de reconnaissance mutuelle signé entre Israël et le Somaliland, y voyant "un dangereux précédent et une tentative inacceptable d'acquérir une légitimité factice auprès d'une entité fasciste occupant la Palestine".



"Cible militaire"



Dimanche soir, le chef des rebelles houthis au Yémen, Abdel Malek al-Houthi, a averti que toute présence israélienne au Somaliland serait considérée comme une "cible militaire (...) car elle constitue une agression contre la Somalie et le Yémen, ainsi qu'une menace pour la sécurité de la région".



Un rapprochement avec le Somaliland pourrait donner à Israël la possibilité d'accéder plus facilement à la mer Rouge, ce qui lui permettrait de frapper les rebelles houthis au Yémen.

Le Somaliland faisait partie d'une poignée d'États africains susceptibles d'accueillir des Palestiniens de la bande de Gaza expulsés par Israël, selon des rapports de presse datant d'il y a quelques mois, que ni les autorités du Somaliland ni le gouvernement israélien n'avaient commenté.



Depuis le rassemblement d'Hargeisa, le ministre de la Présidence du Somaliland, Khadar Hussein Abdi, a toutefois balayé ces craintes. La reconnaissance du pays "et l'arrivée d'Israël ne causeront pas de violences, n'apporteront pas de conflits et ne nuiront jamais à quiconque", a-t-il assuré.



"Cela ne nuira ni à la Somalie, ni aux Arabes, ni à qui que ce soit", a-t-il avancé, ajoutant que la collaboration avec Israël se ferait "dans les domaines de l'amélioration de notre économie, de la production agricole, dans lesquels Israël excelle, et de l'eau".

Le territoire du Somaliland (175.000 km2 soit près du tiers de la France) est situé à la pointe nord-ouest de la Somalie.

Il a déclaré son indépendance en 1991, à un moment où la République de Somalie sombrait dans le chaos après la chute du régime militaire de l'autocrate Siad Barri.



La république autoproclamée fonctionne depuis en autonomie, avec ses propres monnaie, armée et police, et se distingue par sa relative stabilité comparée à la Somalie, minée par l'insurrection islamiste des shebab et les conflits politiques chroniques.



La reconnaissance du Somaliland par Israël a été condamnée en Afrique et dans le monde musulman. Samedi, l'Union européenne a également appelé à "respecter l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale" de la Somalie.