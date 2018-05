Raid aérien sur des bureaux de la présidence yémenite

Les bureaux de la présidence yéménite, utilisés par les rebelles houthis dans le centre de la capitale Sanaa, ont été visés, pour la première fois, lundi par un raid aérien, ont rapporté des habitants.

Deux puissantes déflagrations ont secoué les bâtiments de ces bureaux situés près d'un grand hôtel, d'une banque commerciale, de nombreux commerces et non loin du siège de la Banque centrale, selon ces témoins.

On ignore pour le moment s'il y a eu des victimes dans ce raid aérien, attribué par la chaîne de télévision des rebelles Al-Massirah à la coalition sous commandement saoudien qui intervient depuis 2015 contre les Houthis au Yémen.

Il est intervenu quelques heures après que la défense antiaérienne saoudienne a intercepté dans la nuit de dimanche à lundi deux nouveaux missiles balistiques tirés par les rebelles yéménites en direction du sud du royaume, selon la coalition.

Les missiles ont été tirés depuis la province yéménite d'Amrane, au nord de la capitale Sanaa, a précisé le porte-parole de la coalition, le colonel saoudien Turki al-Maliki.

Il a ajouté qu'ils visaient des zones habitées mais qu'ils avaient été interceptés sans faire ni victimes, ni dégâts.

Il s'agit, a souligné l'officier saoudien, d'une "nouvelle preuve" de la fourniture par l'Iran d'armements aux rebelles houthis qui ont multiplié les tirs de missiles vers l'Arabie Saoudite depuis novembre dernier.

Téhéran soutient politiquement les Houthis, mais nie les aider militairement.

Comme d'autres pays du Moyen-Orient, le Yémen est le théâtre d'une "guerre par procuration" entre l'Iran chiite et l'Arabie Saoudite sunnite, les deux poids lourds rivaux de la région.

Selon le quotidien américain New York Times, un commando de bérets verts, les forces spéciales américaines, a été déployé fin 2017 à la frontière saoudienne avec le Yémen pour aider Ryad à trouver et détruire les caches de missiles des rebelles houthis.

La guerre au Yémen a fait quelque 10.000 morts, plus de 54.000 blessés et provoqué "la pire crise humanitaire au monde" selon l'ONU.

L'Arabie Soudite est intervenue militairement à la tête d'une coalition en mars 2015 au Yémen pour rétablir le gouvernement reconnu internationalement.

Issus du nord du pays et membres d'une minorité, les rebelles houthis contrôlent la capitale yéménite Sanaa et de vastes territoires dans le nord et l'ouest du pays.