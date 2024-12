Rabat, capitale internationaliste du socialisme

Le président du gouvernement espagnol et secrétaire général du Parti socialiste ouvrier es pagnol (PSOE), Pedro San chez, préside ce samedi à Rabat aux côtés du Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, le Conseil mondial de l’Inter nationale socialiste dont les rencontres se déroulent au siège central du parti des forces populaires à Rabat.



A cet égard, l’agence d’information espagnole EFE, citant des sources très proches de cet évènement, a rapporté que le secrétaire général de ladite insti tution planétaire prononcera un dis cours à cette occasion.



Les réunions préparatoires des tra vaux du Conseil mondial de l’Interna tionale socialiste ont été ouvertes mardi 17 décembre au siège central de l’Union socialiste des forces populaires à Rabat. Là-dessus, les débats ont été focali sés sur des sujets pertinents et cruciaux tels la paix, la stabilité, la sécurité et la démocratie en Afrique de même que les changements climatiques inédits ayant engendré des inondations catastro phiques dans le continent africain, les conflits régionaux dont notamment la confrontation entre le Rwanda et la Ré publique démocratique du Congo ou encore le conflit israélo-palestinien qui perdure.



Par ailleurs, les travaux du Conseil mondial de l’Internationale socialiste, qui se dérouleront sur trois jours, du vendredi 20 décembre au dimanche 22 du même mois, aborderont, entre au tres questions et problématiques, la thématique de l’autonomisation, appelée par l’ensemble des participants, des femmes dans la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA).



Rappelons que l’Internationale so cialiste, fondée en 1951, est une orga nisation mondiale regroupant des formations politiques s’appuyant sur des courants socialistes, social-démo crates ou ouvriers de même que sur des syndicats adoptant cette même idéolo gie. Depuis 2006, cette organisation planétaire rassemble près de 132 for mations et partis politiques à travers les quatre coins de la planète.



Il s’agit, d’autre part, d’une institu tion internationale qui œuvre pour le renforcement du partenariat agissant et de la coopération pluridisciplinaire entre les membres disséminés à travers le monde. Elle déploie son action en fa veur de la consolidation des valeurs de démocratie, de justice sociale, de soli darité et de développement durable, tout en veillant à la concertation et la coordination des politiques mais aussi des positions des partis politiques membres.



D’autre part, l’Internationale socia liste œuvre pour la consolidation de systèmes politiques différents quant à la forme mais similaires concernant les objectifs, à savoir les principes de bonne gouvernance et de participation populaire tout en mettant l’accent sur les valeurs humaines universelles, entre autres la réduction des inégalités et la répartition égale et équitable des ri chesses et opportunités…



Rachid Meftah