Rabat à l'heure du 1er Forum international académico-industriel

Le 1er Forum international académico-industriel s'est tenu mardi à Rabat, à l'initiative de l’École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) relevant de l'université Mohammed V de Rabat et en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIS) de la région Rabat-Salé-Kénitra.



Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Forum placé sous le thème "L'Innovation au service du développement : Quelle joint-venture académico-industrielle ?" s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes orientations royales visant à réaliser les objectifs du Nouveau modèle de développement du Royaume.



Cet événement se veut une contribution à renforcer le positionnement du Maroc en tant qu'acteur majeur dans les domaines de l'innovation scientifique, technologique et industrielle et à consolider les synergies entre les secteurs académique et industriel.



Intervenant à cette occasion, le directeur de l'ENSAM, Samir Belfkih, a indiqué que ce Forum international place l'innovation au centre de la dynamique de développement et vise à créer des passerelles entre les acteurs académiques et ceux industriels, au service de la croissance économique. L'objectif principal est de s'aligner aux exigences d'un monde en constante évolution où la compétitivité repose sur la capacité à générer et à exploiter les avancées technologiques et scientifiques, a-t-il relevé.



De son côté, le président de l'Université Mohammed V de Rabat, Farid El Bacha, a mis en avant la nécessité de l'ouverture du monde académique sur son environnement socio-économique, notant que la création de savoirs et l'innovation se font dans le dialogue, l'ouverture et la co-construction.



A cet égard, M. El Bacha a souligné l'importance du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’ESRI (PACTE ESRI 2030) qui permettra, à travers des programmes ciblés et divers partenariats, de propulser la qualité et l’efficience de l’écosystème de l’enseignement supérieur, appelant à créer plus d'interfaces entre le monde académique et socio-économique pour pérenniser cette dynamique et former des ingénieurs de nouvelle génération.



Dans le même ordre d'idées, le président de la CCIS, Hassan Sakhi, a mis en avant la nécessité de l'innovation pour relever le défi de la croissance et de la compétitivité économiques.



Dans ce sillage, il a appelé à encourager davantage l'innovation dans le contexte de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, notamment en adoptant des stratégies efficaces dans le secteur de l'enseignement supérieur pour répondre aux besoins du marché de travail et accompagner les mutations de l'économie mondiale.



Quatre panels de discussion figurent au programme du Forum, axés sur les thématiques de "l'eau et le changement climatique", "l'aéronautique et l'automobile", "la santé digitale au service de la recherche et de l'offre de soins", ainsi que "l'énergie et l'environnement".