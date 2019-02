R. Kelly de nouveau accusé de relation pédophile

Un avocat américain a déclaré jeudi être en possession d'une nouvelle vidéo montrant la star du R&B R. Kelly, déjà accusé de pédophilie dans le passé, ayant une relation sexuelle avec une mineure. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, le très médiatique avocat Michael Avenatti --qui défend notamment l'actrice pornographique Stormy Daniels dans son litige l'opposant au président Donald Trump-- explique avoir fait suivre "cette nouvelle preuve vidéo établissant la culpabilité" du chanteur à la procureure du comté de Cook à Chicago, où habite R. Kelly.

Des accusations réfutées par le chanteur. "M. Kelly nie s'être adonné à des comportements illégaux, de n'importe quel genre", a réagi son avocat dans une déclaration transmise à plusieurs médias. Le chanteur est accusé de pédophilie et d'agressions sexuelles depuis des décennies. Il avait été inculpé en 2002 pour avoir filmé des actes sexuels entre lui et une jeune fille de 14 ans, mais finalement acquitté en 2008. Selon Michael Avenatti, cette nouvelle vidéo de 45 minutes n'a jamais été publiée auparavant.

Elle montre, assure-t-il, une relation sexuelle entre Robert Kelly, de son vrai nom, et une fille "mineure". L'avocat explique vouloir "traduire ce prédateur devant la justice".

Contacté par l'AFP, le service de la procureure a refusé de confirmer ou d'infirmer qu'une enquête était en cours mais, d'après le magazine New Yorker, R. Kelly pourrait être inculpé et arrêté.