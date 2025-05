Quatre membres d'une même famille morts dans un incendie

Quatre membres d'une même famille ont trouvé la mort, jeudi, dans l'incendie qui a ravagé leur domicile au Douar Tasmelt (commune d'Iounane) dans la province de Chefchaouen, ont indiqué les autorités locales.



L'incendie, dont les causes demeurent inconnues jusqu'à présent, a provoqué la destruction totale de la maison construite en pisé où résidait la famille, entrainant la mort de ses quatre membres (le mari, la femme et deux filles), précise-t-on de même source.



Aussitôt alertés, les autorités locales et les services de sécurité et de la Protection civile se sont rendus sur les lieux de l'incendie, souligne la même source, ajoutant que les corps des victimes ont été transférés à la morgue de l'hôpital provincial de Chefchaouen.



Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances de cet incident, conclut-on.