Quatre décès dans l'incendie d'un complexe commercial dans l'ancienne médina de Fès

Quatre personnes sont décédées et 26 autres ont été blessées, mercredi soir, suite à un incendie qui s'est déclaré dans le complexe commercial Debbagh, sis dans la zone de Bab Ftouh, dans l'ancienne médina de Fès, selon les autorités locales.



Parmi les blessés, dix ont subi des brûlures à différents degrés, dont trois se trouvent dans un état grave, et 16 souffrent d'asphyxie légère, ont précisé les mêmes sources, ajoutant que les blessés ont été évacués à l'hôpital régional et au Centre hospitalier universitaire de Fès pour recevoir les soins nécessaires.



Selon les premiers éléments, l'incendie qui a causé aussi des dégâts matériels importants à près de 25 magasins, aurait été provoqué par un court-circuit consécutif à des travaux de réparation entrepris au sein d'un local commercial relevant du centre précité, a-t-on relevé.



Aussitôt informés, les autorités locales, les services de sécurité et les éléments de la protection civile sont intervenus pour mener les opérations de secours et circonscrire le feu en mobilisant à cet effet l'ensemble des ressources et moyens disponibles, a-t-on ajouté de mêmes sources, faisant savoir qu'une enquête a été ouverte par les autorités concernées, sous la supervision du parquet compétent, pour mettre la lumière sur les circonstances et les causes de cet incident et déterminer les responsabilités.