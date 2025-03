Province de Midelt: Plus de 1.800 bénéficiaires d’une caravane médicale pluridisciplinaire à Agoudim

Plus de 1.800 personnes ont bénéficié d’une caravane médicale multidisciplinaire organisée, le weekend dernier, au profit des habitants de la commune d'Agoudim (province de Midelt).



Organisée en coordination avec la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, cette caravane sociale et solidaire visant à rapprocher les soins de santé des habitants des zones éloignées et difficiles d'accès, a offert des prestations médicales dans plusieurs spécialités, dont la médecine générale, la médecine dentaire, la cardiologie, la pédiatrie, la médecine interne et la gynécologie-obstétrique.



A cet effet, un important dispositif humain et technique a été mobilisé, en plus des staffs médicaux et paramédicaux, afin d’offrir les soins nécessaires aux bénéficiaires dans les meilleures conditions, rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la MAP, Achraf Hasnaoui, président du comité d'organisation de cette initiative a indiqué que cette action à vocation humanitaire a offert des prestations médicales aux populations de la commune d'Agoudim notamment les femmes, les enfants et les personnes en situation de vulnérabilité, tout en mettant en avant l’impact positif de telles actions sur les bénéficiaires dans les différentes communes du Royaume.



Cette action médico-sociale a également assuré des examens et des dépistages de différentes pathologies outre la distribution gratuite de médicaments, a-t-il dit.



Par ailleurs, plusieurs bénéficiaires ont remercié les différents intervenants ayant contribué à la réussite de cette caravane qui a pour objectif le rapprochement et l’amélioration des services de santé fournis aux habitants des zones à dominante montagneuse.