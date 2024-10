Province d'Al Hoceima: La caravane de l'auto-entrepreneur fait escale dans plusieurs communes

La caravane de l'auto-entrepreneur, qui a fait escale mardi à la commune de Bni Boufrah, poursuit sa tournée dans plusieurs communes de la province d'Al Hoceima, dans le cadre de la mise en œuvre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).



Organisée par l'INDH et le cabinet d'études Exen Consulting, cette initiative vise à soutenir et accompagner les jeunes porteurs de projets pour concrétiser leurs rêves et ambitions.



Cette caravane constitue une opportunité pour les jeunes de la province d'Al Hoceima, entrepreneurs et porteurs de projets, de bénéficier de l'accompagnement, de l'orientation, et d'une communication directe avec des experts spécialisés pour prendre connaissance des avantages juridiques, sociaux et fiscaux dédiés aux entreprises, et examiner les problèmes auxquels ils font face en matière de création et de développement de leurs entreprises.



Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Reda Bouskouchi, conseiller financier au cabinet d'études, a souligné que cette caravane est organisée pour la deuxième fois dans la province d'Al Hoceima, notant qu'elle a ciblé cette année les communes de Bni Boufrah, Nekkour et Rouadi, et se poursuivra, jusqu'au 9 octobre, dans les communes de Taghzout, Abdelghaya, Souahel, Bni Ammart et Sidi Boutmim.



Cette initiative vise à renforcer les capacités des coopératives et des très petites, petites et moyennes entreprises locales, et à fournir aux porteurs de projets l'accompagnement nécessaire et des conseils financiers, a-t-il relevé, précisant que cette caravane est destinée aux jeunes qui souhaitent développer leurs projets.