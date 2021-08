Propositions inspirées de l’USFP pour l’amélioration des conditions de la femme marocaine

L’USFP considère que la vision démocratique socialiste moderniste dont il est porteur permet la construction d'une société ouverte à toutes les potentialités sans discrimination . En ce sens, le parti de la Rose est parfaitement conscient que cette société ne peut avancer sans une intégration effective des femmes et sans la réalisation d'une pleine égalité homme-femme dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux et autres. Ainsi, il propose un ensemble de mesures et de mécanismes qui pourraient garantir leurs droits dans les domaines de la politique, de l'économie, de l'éducation, de la santé, et de l'emploi…



1/Sur le plan juridique :

° L’amendement du Code de la famille est devenu une nécessité urgente pour dépasser les contradictions de ce texte ou l'ambiguïté de certaines de ses dispositions, et aussi pour garantir les droits et la dignité de toutes les parties sur un pied d'égalité et défendre les droits des enfants. En attendant, l’USFP propose ce qui suit :



++ La révision de la formation des juges pour s’assurer qu'ils assimilent le référentiel des droits de l’Homme et l'esprit de la constitution ;



++ La nécessité de mentionner dans leurs jugements le texte juridique sur lequel ils se sont appuyés. Cela garantit aux justiciables la sécurité judiciaire et l'égalité devant la loi ;



++ La réforme du Fonds d’entraide familiale en vue de simplifier les conditions et les procédures pour bénéficier de ses prestations ;



++ L’élargissement des catégories bénéficiaires de ce fonds en incluant d'autres catégories de femmes, comme les femmes maltraitées et violentées quel que soit la forme de la violence, physique, verbale, morale, économique ou sexuelle ;



++ L’exploitation des ressources de ce fonds tant qu'il enregistre un excédent (en raison de la difficulté d'accès pour les plaignantes) pour construire des maisons pouvant accueillir les femmes violentées et leurs enfants, et à créer des centres d'accompagnement et de réinsertion sociale ;



++ L’amendement de la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains en y incluant des articles qui figuraient déjà dans la proposition de loi présentée par le Groupe socialiste à la Chambre des représentants, en particulier l'article 23 de la proposition qui dispose: « Les victimes de crimes de la traite des êtres humains sont exemptées des frais du procès civil », ainsi que l'article 24 disposant que « les pouvoirs publics doivent créer un fonds d'aide aux victimes» au moyen d'un texte réglementaire ;



++ La reconnaissance légale de la famille entretenue par une mère célibataire, car l'absence de cette reconnaissance crée des problèmes et complications juridiques, administratifs et sociaux pour les enfants, notamment en ce qui concerne l'état civil et lorsque les enfants atteignent l'âge de scolarisation, sans oublier les dommages psychologiques subis par la mère et les enfants du fait de l'absence de cette reconnaissance ;



++ La réhabilitation des maternités en milieu rural et l’amélioration de la qualité des soins prodigués aux femmes enceintes, (nombre élevé de femmes enceintes qui meurent lors de l'accouchement). ° La nécessité de la révision de la loi sur la lutte contre les violences faites aux femmes afin d'atteindre les objectifs souhaités, consistant avant tout à préserver la dignité et la sécurité des femmes, et de rendre ce texte plus efficace et utile en y introduisant les propositions suivantes :



++ L’introduction d’un préambule qui clarifie le contexte général, la stratégie à suivre et le référentiel adopté ;



++ L’adoption de sanctions plus sévères ;



++ L’élargissement du champ d’application de cette loi pour inclure la prévention, la protection et l’indemnisation des femmes victimes de violences, avec la nécessité de les prendre en charge, et de sensibiliser les victimes potentielles et les autorités concernées ;



++ La mise en place de mesures particulières pour développer le travail des cellules en charge des femmes violentées à travers une vision fondée sur une approche droits humains et une approche genre ;



++ La mise en place de mesures appropriées pour que les femmes puissent accéder à la justice et bénéficier d'une assistance en cas de violence ou d'expulsion arbitraire, et simplifier les procédures administratives pour garantir les droits des femmes violentées, tout en les exonérant des frais de justice ;



++ La création de centres d’accueil, les équiper de tout ce qui nécessaire et les financer du budget des collectivités territoriales ;



++ La création d'une ligne verte spéciale pour les femmes victimes de violence ;



++ La nécessité d'atteindre une véritable égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine du travail, tout en prenant des mesures et des sanctions sévères contre toute personne qui marginalise les femmes travailleuses. Et pour que les femmes puissent jouir de leur droit au travail, il faut :



+++ Oeuvrer à la sensibilisation des femmes de leurs droits à travers la lutte contre l'analphabétisme juridique sur le lieu de travail ;



+++ Le renforcement des prérogatives de l'Inspection du travail pour améliorer le contrôle.



Pour les femmes travailleuses en particulier, l’USFP propose :

° La mise en œuvre effective de la loi n° 19.12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et des travailleurs domestiques et la mise en place de mesures et de procédures à même de favoriser, dans ce secteur, des conditions de travail décentes ;



° La réforme des caisses de protection sociale pour permettre aux femmes salariées de bénéficier des mêmes droits que leurs collègues masculins, que ce soit en matière de couverture médicale ou de retraite.



Concernant les femmes fonctionnaires, l’USFP préconise ce qui suit :

° La mise en place d’une stratégie pour l’institutionnalisation de l’approche genre au niveau de chaque ministère et de chaque secteur économique ;



° L’élaboration de rapports d’évaluation annuels pour diagnostiquer et analyser les discriminations basées sur le genre ;



° L’élaboration d’un plan pour assurer la parité dans les postes de responsabilité dans la fonction publique d'ici 2030.