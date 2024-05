Projection en avant-première à Dakar du film documentaire "De Fès à Tivaouane, aux sources de la Tijanya"

Le film documentaire "De Fès à Tivaouane, aux sources de la Tijanya", qui revisite les liens unissant le Maroc et le Sénégal et la capitale spirituelle du Royaume et la Tariqa Tijania, a été projeté en avant-première, vendredi à Dakar, en présence d’un parterre de personnalités culturelles, religieuses et diplomatiques.



Ont assisté notamment à cette projection, du côté sénégalais, le secrétaire d’État à la culture, aux industries culturelles et au patrimoine, Bakary Cissé, et du côté marocain, l'ambassadeur du Royaume au Sénégal, Hassan Naciri.



Ecrit et réalisé par le Sénégalais Abdourahmane Fall, ce film, de 72 minutes, revisite en particulier les liens profonds existant entre la Confrérie Tijane, notamment de la cité Tivaouane et la ville spirituelle de Fès, où est enterré le fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmed Tijani.



"De Fès à Tivaouane, aux sources de la Tijanya" est "une incursion au cœur de la Tijanya, entamée en décembre 2018 avec un voyage au Maroc, plus précisément à Fès, où repose le vénéré Cheikh Ahmed Tijani", a confié le réalisateur du film, produit avec le soutien de partenaires marocains, du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle au Sénégal et la contribution de la Radiotélévision sénégalaise "RTS1".



"Au-delà de l'aspect purement religieux et cultuel de la Tijania, nous avons voulu passer en revue les enjeux diplomatiques et géopolitiques de cette confrérie soufie", a souligné le cinéaste, notant que le film revisite également l'histoire des liens séculaires entre le Sénégal et le Maroc.



Ce documentaire "illustre le lien profond et intemporel entre le Maroc et le Sénégal à travers le prisme spirituel de la célèbre Tariqa Tijanya", a indiqué, de son côté, l'ambassadeur du Royaume à Dakar, Hassan Naciri.



"Fruit d'une vision structurée et d’une collaboration passionnée entre des artistes et des chercheurs, ce film documentaire est bien plus qu'un simple récit. C'est un voyage captivant à travers les paysages de nos origines, explorant les liens religieux, de dévotion et de fraternité qui unissent nos deux peuples frères", a-t-il ajouté.



A travers les témoignages sur les traditions et les rituels de la Tariqa Tijania au Maroc et au Sénégal, le film "offre un regard sur la richesse et la diversité de notre héritage spirituel commun", a poursuivi M. Naciri.



Le diplomate a, d'autre part, souligné que SM le Roi Mohammed VI a toujours bien voulu entourer de Sa Haute sollicitude les familles soufies du Sénégal, citant à titre d’exemple la forte participation de délégations marocaines aux différentes manifestations religieuses sénégalaises.



Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, a-t-il soutenu, œuvre en faveur du renforcement des liens religieux et spirituels avec le Sénégal, comme en témoigne les formations au profit des Imams au sein de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, Mourchidines et Mourchidates, une institution de renommée internationale qui entend préserver le caractère modéré du discours religieux et prémunir les sociétés musulmanes de l’extrémisme.



Pour sa part, le secrétaire d’État à la culture, aux industries culturelles et au patrimoine, Bakary Cissé, a mis en avant la profondeur et l'excellence des relations entre le Maroc et le Sénégal, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI et du président Bassirou Diomaye Faye.



Le responsable sénégalais a également loué les liens spirituels forts existant entre les confréries religieuses et les Souverains du Royaume du Maroc.



Se félicitant des liens solides entre le Royaume et le Sénégal, les autres intervenants ont souligné la Haute bienveillance dont SM le Roi Mohammed VI entoure la Tariqa Tijania et Ses efforts constants en faveur de la défense de l'Islam.