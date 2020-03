Projection du film marocain "Monsters" au Festival international du film d'Afrique du Sud

Exposition



Le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) accueillera, du 08 avril au 1er juillet, une exposition des tableaux du peintre français Eugène Delacroix, intitulée "Souvenirs d'un voyage au Maroc".

Organisée par la Fondation nationale des musées du Maroc et le Musée national Eugène Delacroix - l'établissement public du Musée du Louvre, avec le soutien de l'Académie du Royaume, cette exposition présentera essentiellement des tableaux de l'artiste, dont les travaux et le parcours artistique ont été grandement impactés par son séjour en 1831 au Maroc.

Le voyage de Delacroix au Maroc, d'une durée de cinq mois, est intervenu dans le cadre d'une mission diplomatique destinée au Sultan Moulay Abderrahmane, vers la fin de 1831, à la demande du Roi Louis-Philippe Ier, à une époque où l'usage voulait que des écrivains et des peintres accompagnent les missions diplomatiques pour documenter les faits.

L'Académie du Royaume du Maroc avait organisé, en septembre dernier, un colloque international sur "La palette marocaine d'Eugène Delacroix de 1832 à 1863", qui a permis de faire découvrir l’œuvre artistique d'Eugène Delacroix et d'en révéler davantage sur sa personnalité, à un moment clé de l'Histoire du Maroc, dans le cadre de la problématique relative à l'étude des représentations, tout en révélant son apport à la création artistique et littéraire.



Signature



La cérémonie de signature du livre "Les acquis législatifs de la femme au Maroc et les options possibles pour le processus libanais", qui met la lumière sur la situation et la question des femmes dans le monde arabe, des auteures marocaine Nezha Ammour et libanaise Hassan Abboud, a eu lieu mercredi à Beyrouth. Cet ouvrage de 286 pages, édité par la "Maison arabe des sciences-Les éditeurs", se répartit en sept chapitres traitant de la "Dynamique d'accès de la femme aux postes de décision", "Femmes et réformes légales", "Approche de réforme et institution religieuse", "Le développement humain, un outil pour changer la vie des femmes dans leur environnement", "Femme et citoyenneté, la problématique de la nationalité", "Femme et politiques nationales au Maroc" et "Femme et renouvellement du discours religieux".