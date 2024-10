Projection de "Hôtel de la paix" au FNF de Tanger : Un film d'horreur et de suspense qui captive le public

Le film “Hôtel de la paix” du réalisateur marocain Jamal Belmejdoub projeté, dimanche soir dans le cadre de la compétition officielle des longs-métrages de fiction du 24ème Festival national du film de Tanger, a captivé le public en alliant habilement horreur et suspense.



Ce film de 90 minutes évoque l’idée de la présence des djinns dans l’imaginaire culturel marocain. Il raconte l’histoire de personnages, poussés par leur cupidité, aux prises avec un djinn protégeant une pièce archéologique.

L'intrigue se déroule à Marrakech, où le cinéaste entraîne le spectateur dans une aventure palpitante, le tenant en haleine tout au long du film. Il s’agit de l’histoire de Karim et de sa fiancée Mouna, qui se préparent à célébrer leur mariage tout en entreprenant des travaux de rénovation dans leur hôtel, lorsqu'un plombier découvre un objet mystérieux dans les murs.



Des phénomènes surnaturels s'ensuivent, avec des secousses violentes et une attaque monstrueuse, révélant que l'hôtel est hanté. La quête pour retrouver l'objet volé dévoile des secrets terrifiants, mais l'horreur ne fait que commencer.



Les événements prennent par la suite une tournure surnaturelle, laissant entendre que le lieu est hanté par des entités invisibles. Avec l'aide d’Ali, un ami de Karim, ils réalisent que l'hôtel abrite un démon cherchant à récupérer un trésor perdu, les entraînant ainsi vers des révélations terrifiantes.



Dans une déclaration à la MAP, le cinéaste Jamal Belmejdoub a souligné que son œuvre s'inscrit dans la catégorie des films d'horreur, considérés comme une catégorie exceptionnelle dans le paysage cinématographique marocain, notamment en termes d’éléments sonores et visuels, ainsi que d’effets créatifs adaptés à ce type de production.



M. Belmejdoub a expliqué que ce film d'horreur, qui a constitué pour lui un réel défi, émane de sa volonté d'apporter une contribution significative à la scène audiovisuelle et artistique.



"Au début, nous avons éprouvé des inquiétudes quant à la nature du film, mais nous avons finalement décidé de nous lancer dans cette aventure", a-t-il ajouté, exprimant sa joie de participer à la 24e édition du FNF qui constitue une occasion idoine pour renforcer les liens entre les professionnels du cinéma et un public passionné par cet art.



Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Festival national du film de Tanger s'annonce comme un événement captivant qui tiendra en haleine les cinéphiles au cours des prochains jours. Avec une sélection variée et riche de films nationaux, cette manifestation mettra en avant non seulement les œuvres contemporaines, mais aussi les créations novatrices qui illustrent la diversité du septième art.