Projection à Rabat de "La Pena Máxima"

Le film péruvien "La Pena Máxima", réalisé par Michel Gómez et qui raconte une histoire saisissante où la passion du football et la lutte pour la survie s’entremêlent, a été projeté lundi soir à Rabat dans le cadre de la 8ème édition du Festival du cinéma en espagnol, organisé par l'Institut culturel Cervantes à Rabat.



Adapté du roman éponyme de l'écrivain péruvien Santiago Roncagiulo, le film raconte l'histoire d'un homme assassiné en plein jour dans un quartier populaire du centre de Lima (capitale péruvienne), alors que la ville est plongée dans le silence et que tout le monde regarde le premier match de l'équipe péruvienne à la Coupe du monde organisée en Argentine (1978).



Le film traite des événements sanglants que le Pérou a connus dans les années 70, avec des meurtres, des enlèvements et la lutte pour la survie, auxquels s’imbrique l’enthousiasme suscité par ce grand événement sportif, a expliqué M. Roncagliolo dans une déclaration à la MAP.



Ayant pris part à la projection du film, M. Roncagliolo a estimé que l'adaptation cinématographique de son roman est une expérience créative importante pour lui, puisqu’elle met en lumière les différences qui existent entre la vision de l’artiste et du romancier dans leurs manières d’aborder le roman, saluant, à cet égard, l’Institut Cervantes pour avoir organisé un tel événement visant à promouvoir l’industrie cinématographique latine au Maroc.



Cette manifestation cinématographique, qui se poursuit jusqu'au 09 juin, présentera 13 films parmi les productions hispanophones les plus significatives réalisées ces dernières années dans le monde entier.



La 8ème édition du Festival du cinéma en espagnol est organisée conjointement par les ambassades d'Argentine, du Chili, de Colombie, de Cuba, d'Espagne, du Guatemala, de Guinée équatoriale, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de la République dominicaine, du Salvador et du Venezuela.