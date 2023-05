Projection à Mexico de “TinghirJérusalem ” de Kamal Hachkar

Le documentaire "Tinghir-Jérusalem: les échos du Mellah" du réalisateur marocain Kamal Hachkar a été projeté mercredi au centre communautaire sépharade à Mexico, à l'initiative des ambassades du Maroc et d'Israël dans ce pays d'Amérique du nord.



Le documentaire de 86 minutes relate des fragments d'histoire de la coexistence entre musulmans et juifs en terre marocaine, dans les années 50 et 60, et ce à travers des témoignages émouvants et nostalgiques.



Dans ce film primé dans de nombreux festivals, Kamal Hachkar, qui a grandi en France et dont le père est originaire de Tinghir, est allé recueillir des témoignages sur les traces du patrimoine judéo-marocain dans sa terre natale.



A Tinghir, le réalisateur va retrouver des bris de mémoire auprès des anciens sur le vécu des juifs amazighs dans cette terre qu'ils ont dû quitter un jour dans les années 60. Le réalisateur rencontrera, par la suite, les Marocains de Tinghir en Israël, toujours nostalgiques de ce passé, dont la mémoire est toujours vivace dans leur quotidien, leur langage et leurs fêtes.



Pour son réalisateur, le film reflète l’identité plurielle d’un Maroc de vivre-ensemble, de tolérance et de paix.

Ont assisté à cette projection l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdel Fattah Lebbar, l’ambassadeur d'Israël à Mexico, Zvi Tal et des personnalités de divers horizons.



Un autre film documentaire du même réalisateur intitulé "Dans tes yeux je vois mon pays", sorti en 2019, est également programmé dans le cadre des activités qu'organise l’ambassade du Royaume au Mexique afin de promouvoir les différentes facettes de la culture marocaine.



Ce film raconte l’histoire de Neta Elkayam et Ami Hai Cohen, deux artistes d’origine marocaine et leur quête pour perpétuer l’héritage judéo-marocain et le transmettre aux futures générations.