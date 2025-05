Projection à Bruxelles du film "Evasion 1944" en hommage aux soldats marocains de la Seconde Guerre mondiale

Le consulat général du Maroc à Bruxelles a accueilli, vendredi, la projection en avant-première du court-métrage “Evasion 1944” du réalisateur marocain Saaid Hasbi, qui rend hommage à la mémoire des soldats marocains qui se sont illustrés par leur bravoure dans les combats contre le nazisme en Europe, lors de la Seconde Guerre mondiale.



Inspiré de faits réels, ce film met la lumière sur l'héroïsme des soldats marocains et la nécessité de garder vive leur mémoire, de même qu'il met en avant un ensemble de valeurs humaines qui résistent même dans les moments les plus sombres de l’histoire.



Le film, tourné en Belgique, met notamment en scène Boujamaa El Bateoui, Rik Termote, Abdou Gafari Inoussa, Philippe Seidoff et Vincent Lambriks. Le scénario est basé sur l’histoire réelle du père de Saaid Hasbi, un ancien tirailleur marocain lors de cette guerre.



Dans une allocution à cette occasion, le consul général du Maroc à Bruxelles, Hassan Touri, a indiqué que cette projection est une occasion de mettre la lumière sur “un sujet souvent méconnu, un épisode historique longtemps éludé et une aventure humaine noble et courageuse mais rarement glorifiée, à savoir le rôle des soldats marocains dans la lutte contre le nazisme et la défense de la liberté”.



Ce film revêt une importance particulière tant par sa portée symbolique que par sa profondeur historique et le devoir de mémoire qu’il incarne, a relevé M. Touri, notant que cet événement met en évidence l’engagement historique du Maroc en faveur des valeurs universelles et souligne la nécessité de transmettre aux jeunes générations ces vérités historiques pour honorer la mémoire des soldats marocains morts pour la liberté.



De son côté, M. Hasbi a précisé que son œuvre vient répondre à un devoir de mettre en avant cette mémoire et de la raconter pour la faire vivre et la faire connaître notamment auprès des plus jeunes, confiant que cet objectif est d’autant plus important pour lui qu’il s’agit de l’histoire de son propre père.



“Les soldats marocains de la Seconde Guerre mondiale sont des héros de l’Histoire et leur mémoire mérite d’être perpétuée, y compris à travers toutes les formes artistiques”, a-t-il insisté.

La projection de ce film a été suivie d’un débat avec le public, animé par des écrivains, des artistes et des historiens pour discuter de différents aspects liés à cette thématique.



Né à Marrakech en 1966 et installé en Belgique depuis 1996, Saaid Hasbi est réalisateur, scénariste et compositeur de musique de films. “Evasion 1944” est son troisième court-métrage après “Ahlam” (2017) et “I Wanna Fly” (2020).