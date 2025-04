Programmation riche et variée à la 4ème édition du FCIC

La quatrième édition du Festival international du cinéma indépendant (FCIC) qui se tiendra, du 11 au 17 avril à Casablanca, promet une programmation riche et variée, ont annoncé mardi les organisateurs.



Cette édition se distingue par une programmation artistique riche et variée qui allie créativité, réflexion, formation, et hommage de personnalités artistiques marquantes, ont-ils fait savoir lors d'une conférence de presse.



Comme à l'accoutumée, le festival proposera des films représentant des expériences cinématographiques indépendantes de différents pays du monde, projetés pour la première fois au Maroc.



La compétition des longs métrages (12 longs métrages) et la compétition des courts métrages (20 courts métrages) seront encadrées par deux jurys composés d’une panoplie d’experts, de penseurs et de créateurs dans le domaine du cinéma international.



Présidé par le réalisateur et producteur Filippe Diaz (France), le jury des longs métrages se compose de Frédéric Joscher (Belgique), Esther Regina (Espagne), Hicham Lasri (Maroc) et Kamal Abdelaziz (Egypte).



De son côté, le jury des courts métrages, présidé par François Villa (France), comprendra Meryem Addou (Maroc) et Gamal Zayda (Egypte).



Le festival vise, par ailleurs, à instaurer une dimension formative et motivante pour les jeunes cinéastes et étudiants des instituts cinématographiques spécialisés et les participants au programme Casalab-ciné du Centre marocain d’éducation à l’image en partenariat avec la province du Maarif et Casa mémoire. Dans ce sens, un programme spécial sera consacré à la projection de films réalisés par les étudiants et les bénéficiaires des ateliers de formation, a-t on poursuivi.



Le festival offre un espace important pour redécouvrir une variété de documentaires de différents pays, ont souligné les organisateurs, notant que cette édition sera une fenêtre spéciale sur les productions marocaines récentes, dont les réalisateurs seront présents pour une interaction directe avec le public cinéphile du festival.



En coordination avec l’Université Hassan II de Casablanca et en partenariat avec la Faculté des lettres et des sciences humaines de Mohammedia, le festival organisera également un colloque scientifique international sur «La réalisation entre théâtre et cinéma».



Un atelier de formation pour les étudiants universitaires, dirigé par le directeur de la photographie égyptien Kamal Abdel Aziz, est, en outre, prévu ainsi que des séances de signatures d’œuvres cinématographiques et littéraires nationales et internationale.



En partenariat avec l’Ecole nationale supérieure d’art et de design (ENSAD) et la Fondation Tamkeen, cette édition sera marquée par la présentation d’une série de dialogues et de programmes scientifiques (Podcast), animés par un groupe d’experts et de réalisateurs nationaux et internationaux, qui seront diffusés et partagés sur la chaîne spéciale du festival.



Le Festival international du cinéma indépendant rendra également hommage hommage à d’éminentes personnalités artistiques, à savoir, Abdelwahab Doukkali, Fatima Kheir et Mohamed Meftah.