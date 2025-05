Productivité agricole : L’INRA et Syngenta présentent les résultats des essais menés dans le cadre de leur partenariat 2021-2024

L'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et Syngenta, groupe spécialisé dans la protection des cultures, des semences et leur traitement, ont dévoilé lundi les résultats des essais réalisés dans le cadre de leur partenariat 2021-2024 axé sur l’innovation, la recherche appliquée et le transfert de technologies.



Ce partenariat a permis de tester différentes solutions pour l’amélioration de la productivité du blé et de la féverole avec pour objectif ultime de contribuer à améliorer la productivité agricole dans le cadre du développement d’une agriculture durable au Maroc, indique les deux parties dans un communiqué conjoint.



Ainsi, les résultats de ces essais préliminaires ont permis de noter les potentialités de certaines formules dans la protection des cultures lors des toutes premières phases de développement avec une potentialité d’amélioration du rendement, fait savoir la même source.



Dans le détail, cette alliance repose sur l’adoption d’une approche méthodologique basée sur des expérimentations sur le terrain, incluant plusieurs campagnes agricoles sur trois sites pilotes, dont Saïs, Zaïr et Chaouia, et l’évaluation comparative de différentes technologies de protection des semences, rapporte la MAP.



Entré en vigueur en septembre 2021, ce partenariat porte sur un programme d’amélioration de la protection des semences s’inscrivant dans les objectifs de la stratégie "Génération Green 2020 – 2030" du Maroc, visant à augmenter la production de 50% d’ici 2030, à renforcer la souveraineté alimentaire et à réduire la dépendance du pays aux importations de céréales, rappelle-t-on.



Conclu dans un contexte de grands défis pour l’agriculture marocaine, cette coopération entre Syngenta et l’INRA démontre qu'une collaboration étroite entre le secteur privé et la recherche publique peut produire des résultats concrets et durables au service de l’agriculture.



Grâce à l’innovation, la recherche scientifique et l’adaptation locale des technologies, les deux partenaires participent activement à la transition de l’agriculture marocaine vers une production plus résiliente, plus rentable et plus durable.



Par ailleurs, les deux parties font savoir qu'un autre partenariat ciblant les solutions biologiques est en phase finale et sera clôturé d’ici fin 2025.



En poursuivant cette collaboration, Syngenta et l’INRA espèrent non seulement renforcer la compétitivité de l’agriculture marocaine, mais aussi soutenir la transformation du secteur pour qu’il devienne plus autonome, plus durable et mieux intégré dans les dynamiques globales de sécurité alimentaire, conclut le communiqué.