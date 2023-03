Probant périple diplomatique ittihadi en Amérique latine

La délégation de l'USFP a clôturé sa tournée en Amérique latine, qui s’inscrit dans le cadre de la diplomatie parallèle du parti, en effectuant une visite à la République Dominicaine lors de laquelle elle a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères, chargé des Relations bilatérales et membre du Parti révolutionnaire moderne (Partido revolucionario moderno), José Julio Gomez.



La délégation de l'USFP était composée de Khaoula Lachguar, Aicha El Gorji, et Machij El Karkari, membres du Bureau politique, ainsi que d’Ayoub El Hachemi, membre du Conseil national et coordinateur du réseau Mena-Latina.



Les discussions entre les deux parties ont porté sur le développement des relations bilatérales, sur les plans partisan et politique.



La délégation ittihadie a également mis en avant la situation réelle au Sahara marocain et présenté une carte des représentations consulaires ouvertes jusqu'à présent dans les deux grandes villes du Sahara, à savoir Laâyoune et Dakhla, tout en mettant en exergue les opportunités d’investissement dont regorge le Sahara marocain.

Par ailleurs, la délégation a présenté au vice-ministre des Affaires étrangères une invitation de l’USFP pour visiter le Maroc et les provinces du Sud du Royaume.



De son côté, le responsable dominicain a exprimé le soutien de la République Dominicaine à la marocanité du Sahara, et la volonté de son pays de renforcer les relations de coopération et de partenariat avec Rabat dans tous les domaines.



Lors de sa visite au siège de l'Assemblée nationale, la délégation de l’USFP a tenu une réunion de travail avec le Groupe d'amitié parlementaire maroco-dominicain, présidé par la parlementaire Rosa Hilda Genao Dìaz, et ce, en présence de plus de 40 députés.



La délégation a mis la lumière sur la situation actuelle au Sahara marocain, le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 pour mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain, la situation des droits de l'Homme, le Code de la famille et sur le système politique et électoral au Maroc.



Les membres du Groupe ont fortement apprécié ces éclaircissements et exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale avec le Royaume.



La délégation ittihadie a également rencontré le président de la Chambre des députés, Alfredo Pacheco, et le président du Sénat, Eduardo Estrella Virella, lesquels ont exposé les résultats de la réunion de la délégation avec le groupe parlementaire mixte.



Elle a aussi tenu une réunion avec le président du Parti révolutionnaire dominicain, Miguel Vargas, ancien ministre des Affaires étrangères, président honoraire de l'Internationale socialiste, président du Comité latino-américain et l'une des personnalités les plus importantes de la gauche en Amérique latine.



Au cours de cette rencontre, la délégation usfpéiste a donné une invitation du Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, au président du parti dominicain pour effectuer une visite au Maroc, et ce dans le but de renforcer la coopération latino-africaine et d’échanger les expériences dans les domaines de la jeunesse et des femmes.



En outre, les membres de la délégation de l’USFP se sont réunis avec la présidente de l'Internationale socialiste des femmes, Janet Camilo, au siège du parti. Au cours de cette rencontre un protocole d'amitié et de coopération entre l'USFP et le Parti révolutionnaire dominicain a été signé par Khaoula Lachguar et Alba Peggy Cabral, responsable des relations internationales et Janet Camillo.

A rappeler que cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée de la délégation ittihadie en Amérique latine.



En effet, la délégation de l’USFP a entamé cette tournée par une visite à l’Etat d’Equateur sur invitation du parti socialiste équatorien, par ailleurs l’un des plus anciens partis politiques latino-américains.



Cette visite a été marquée par de multiples rencontres et échanges et d’intenses activités, dont notamment la conclusion conjointe d’un accord de compréhension et d’amitié entre les deux partis, signé du côté de l’USFP par Khaoula Lachguar, et du côté équatorien par le président du parti socialiste, Vallejo Gustavo.



Lors de cette importante visite, la délégation ittihadie a présenté un exposé relatant le processus politique et démocratique en cours au Maroc depuis l’avènement de la Constitution de 2011 ainsi que la participation de l’USFP dans le processus démocratique au Maroc et les rôles avant-gardistes qu’il joue en tant que premier parti de l’opposition.

Les membres de la délégation ittihadie ont pris le soin de donner d’amples éclaircissements sur l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara marocain, étant l’unique solution sérieuse à ce conflit.



Par la suite, la délégation de l’USFP s’est rendue en Colombie, où elle a rencontré plusieurs personnalités politiques, dont notamment Jaime Navarro, président du parti de la coalition verte, la plus grande formation politique écologique d’Amérique latine.



Les membres de la délégation de l’USFP ont évoqué, lors de leurs échanges avec le dirigeant politique colombien, l’expérience prodigieuse marocaine en matière d’énergies renouvelables, l’attractivité du Royaume concernant le domaine de l’investissement et les réalisations et résultats escomptés assurément prometteurs pour le développement du pays. A cet égard, outre d’autres volets tout aussi pertinents, ils n’ont pas manqué de confirmer les engagements internationaux de l’Etat marocain.



Par ailleurs, les visiteurs ittihadis ont fourni à leurs interlocuteurs colombiens des éclaircissements sur les aspects juridiques et historiques de la Cause nationale du Royaume et les avancées diplomatiques très importantes ayant trait à sa légalité internationale et au sérieux qui caractérise sa proposition d’autonomie introduite et entérinée par les instances de l’Organisation des Nations unies.



Il y a lieu de souligner que ces activités s’inscrivent dans le cadre de la diplomatie parallèle que mène inlassablement l’USFP au service de la nation et de la Cause nationale. En ce sens, on peut rappeler la participation distinguée et fructueuse de l’USFP au dernier Congrès de l'Internationale socialiste, qui s'est tenu récemment en Espagne et durant lequel l’USFP a pu décrocher le poste de vice-président de l’IS en la personne de Khaoula Lachguar.



Mourad Tabet