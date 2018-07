Prix du Maroc du livre Les lauréats de 2018 dévoilés

Le ministère de la Culture et de la Communication a annoncé les noms des lauréats du Prix du Maroc du livre 2018, au nombre de 13 chercheurs et auteurs dans les huit catégories que compte ce prix. Selon un communiqué du ministère, le prix du Prix du livre, catégorie Sciences humaines, a été décerné par les membres du jury à l'écrivain Mohamed Naciri pour son ouvrage "Désirs de ville" paru chez Economie Critique. Le prix des Sciences sociales a été attribué ex aequo à Ahmed Cherrak pour son livre " Sociologie du Printemps arabe" (Ed. Moukarrabat), et Mohammed Berraou pour "La responsabilité des acteurs de la gestion publique devant la Cour des comptes" publié par L'Harmattan, relève le ministère.

Le prix Etudes littéraires, linguistiques et artistiques a été remis respectivement à Khaled Belkacem pour son ouvrage "Miroirs de lecture", (Ed. le Centre culturel arabe), et Ahmed Charifi pour son livre "Langue et dialecte", publié par la Faculté des sciences de l'éducation - Université Mohammed V, précise le communiqué. De même, le prix de la Traduction a été décerné ex aequo à Aziz Lamtaoui pour sa traduction de "Qu'est-ce qu'un genre littéraire?" de Jean-Marie Schaefer, publié par "Dar Al-Aman", et Sana Chaiîri pour la traduction du roman "L'amant japonais" d'Isabel Allende, publié chez "Dar Al Adab".

De son côté, le prix de la Narration a été attribué à Abdel Majid Sebbata pour son roman "Saât Assifr" (L'heure zéro), publié par le Centre culturel arabe, alors que le prix de la poésie a été décerné à Salah Boussrif pour son recueil de poèmes, " Rifat Gilgamach" (Ed. Fadaat an-Nachr). Le prix de la Création littéraire amazighe a été attribué ex aequo à Ayad Alahyane pour son livre "Sa iggura dar illis n tafukt" et Firas Fadmh pour son livre "Askwti n tlkkawt", paru chez Tirra.

Quant à la catégorie du Livre pour jeunes et enfants, le prix est revenu ex aequo à Amal Boutayeb pour "Hur boit du thé avec la Lune" (Moukarrabat), et Khadija Bucca pour "Silence! On joue", publié par "Bookstore".

Les jurys du Prix du Maroc du livre pour l'année 2018 ont examiné un total de 122 publications dans divers domaines créatifs et intellectuels. La cérémonie de remise du Prix du Maroc du livre se tiendra le vendredi 12 octobre prochain à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, et ce dans le cadre de la rentrée culturelle, conclut le communiqué.