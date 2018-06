Prévenir, dépister et combattre le HPV

La Coalition régionale pour l’élimination du HPV a appelé, à Casablanca, les décideurs politiques à redoubler d'efforts pour s'engager politiquement et financièrement dans le dépistage du cancer du col utérin et l'introduction du vaccin. A l’occasion de la Journée internationale d'action pour la santé des femmes, le cancer du col de l’utérus a été le sujet d’une présentation et d’un débat lors d’une table ronde, organisée par la Coalition régionale pour l’élimination du HPV et l’Union de l’action féministe (UAF), durant laquelle les intervenants ont appelé à prendre les mesures nécessaires pour prévenir, dépister et combattre ce virus, indique la Coalition dans un communiqué.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande l’inclusion du vaccin anti-HPV dans les programmes nationaux de vaccination, note le communiqué, faisant savoir que la décision tarde à venir au Maroc. Etant d’origine virale, le cancer du col de l’utérus est non seulement évitable par la vaccination mais aussi par le dépistage précoce. "Une fois les lésions précancéreuses dépistées et traitées, elles guérissent dans 100% des cas alors que sans ce dépistage, la majorité d’entre elles évolueraient vers des cancers traités généralement par de la chirurgie et de la radiothérapie", rappelle le communiqué. Avec près de 2.258 femmes diagnostiquées par an, le cancer du col de l’utérus est le deuxième des cancers féminins au Maroc et un des taux les plus élevés dans le monde arabe, fait savoir la même source.

La Coalition régionale pour l’élimination du HPV est une initiative du Centre tunisien de la santé publique qui regroupe plusieurs ONG, chercheurs, cliniciens et activistes de la société civile de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.