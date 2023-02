Présidence nationale de la CGEM 2023-2026 : Lancement aujourd’hui de l’appel à candidatures

L’appel à candidatures à la présidence nationale de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) pour le mandat 2023-2026, sera lancé aujourd’hui, 6 février 2023, comme adopté à l’unanimité, jeudi, lors du Conseil d’administration de la Confédération.



"Le Conseil d’administration a approuvé le rapport moral et l'arrêté des comptes 2022. Il a également approuvé le calendrier relatif aux prochaines élections de la présidence nationale de la CGEM. Il a été ainsi adopté à l’unanimité, la date du 6 février 2023, pour le lancement de l’appel à candidatures à la présidence pour le mandat 2023-2026", indique la CGEM dans un communiqué.



Conformément aux statuts et au règlement intérieur de la CGEM, une réunion de validation des candidatures aura lieu pour arrêter la liste définitive des candidats à soumettre au vote de l’Assemblée générale ordinaire élective (AGOE) prévue le 16 mai 2023, fait savoir la même source.



Par ailleurs, rapporte la MAP, le Conseil d’administration de la CGEM a approuvé la nomination de Badr Alioua, en tant que président du Conseil d’affaires Maroc-Palestine, Omar Jouahri, président du Conseil d’affaires Maroc-Australie et Youssef Alaoui, président du Conseil d’affaires Maroc-Moldavie.



Le Conseil d’administration a aussi écouté les recommandations du Comité restreint constitué à l’effet d’analyser la nomination d’un administrateur de la CGEM représentant un organisme syndical des salariés, au sein du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS).



Au regard de l’incompatibilité de cette nomination avec les statuts de la CGEM, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations formulées par ledit Comité, qui consistent à retirer dans l’immédiat l’ensemble des mandats accordés par le Conseil d’administration de la CGEM à cet administrateur et à accorder à ce dernier un délai d’un mois afin de démissionner du poste de membre dans la catégorie des membres représentant les syndicats des salariés au sein du CSEFRS.



Une réunion du Conseil d’administration de la CGEM se tiendra pour prendre toute décision supplémentaire.