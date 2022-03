Présentation de la pièce de théâtre "Les oiseaux de l'obscurité" d'Anouar Hassani

La troupe de théâtre de la commune de Casablanca a présenté, récemment au Théâtre Mohammed VI, la pièce de théâtre "Les oiseaux de l'obscurité", mise en scène par Anouar Hassani, et ce dans le cadre du programme culturel de la commune de Casablanca. Les événements de cette pièce, inspirée de la pièce de théâtre "Point de vue" de l'écrivain égyptien Lenin El-Ramly, se déroulent dans un refuge pour aveugles, dirigé par une administration irresponsable qui détourne les non-voyants et viole leurs droits. Dans la plupart de ses scènes, la production théâtrale incarne une ironie chargée de souffrance, et ouvre aux non-voyants l'occasion d'exprimer leurs blessures et leurs aspirations humaines. Dans une déclaration à la MAP, le réalisateur de l'œuvre théâtrale, Anouar Hassani, a indiqué que la pièce simule la souffrance des aveugles avec la direction du centre d'accueil, et aborde une panoplie de problèmes sociaux. M. Hassani qui interprète également un rôle dans cette pièce, a expliqué que la troupe de théâtre de la commune de Casablanca nouvellement créée, rassemble un parterre d'artistes et de professeurs d'interprétation théâtrale, sous la direction de la professeur Rabha Zahid. Il a, en outre, relevé qu'un spectacle a été présenté auparavant au sein du complexe culturel Anfa, notant que plusieurs œuvres théâtrales sont programmées dans l'avenir. Cette pièce de théâtre est divisée en deux moments charnières, le moment où les aveugles se rencontrent dans le refuge et apprennent à connaître la personnalité et les problèmes de chacun d'eux, et celui où un papier contenant les sources de financement du refuge tombe entre les mains du personnage "Al Tayr", ce qui a mis au grand jour le détournement de fonds et la fraude de la part de la direction du refuge. Contribuent à ce travail théâtral un groupe d'artistes, notamment Siham Al-Zobeir, Zakaria Ashkour, Amina Pharaon, Aisha Inteem, Muhammad Ghulam, Mustafa Haqiq et Abdel-Hadi Allouki.