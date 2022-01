Présentation d’un ouvrage sur la mémoire collective de Salé

L'ouvrage "Les cahiers de Salé, pour une mémoire collective", réalisé par une pléiade d'écrivains et d'intellectuels de divers horizons, a été présenté jeudi avec comme objectif de mettre en évidence bien des facettes du patrimoine matériel de cette ville millénaire.



Ce livre de 184 pages publié par la Fondation Salé pour la culture et les arts; en langues française et arabe, a pu voir le jour grâce aux contributions d'un groupe de chercheurs, dont Najat Lamrini, Mohammed Fouad Kandil, Abdellatif Labrigui, Mourad Kadiri, Abdelmajid Fennich, Mohammed Lotfi Lamrini, Jamal Hssini Hilali, Abdelhadi Aouad, Ibrahim Ouchelh, Salaheddine Lafkih Tetouani, Anna Rivière, Victorien Loubignac et Abdelhamid Alaoui.



Il compile les écrits consacrés au patrimoine de la ville jumelle de la capitale et s'inspire des expériences vécues en la matière, dans l’ambition de préserver l'héritage historique et culturel local et d'essayer de transmettre le legs du passé aux générations futures. Ce travail ambitieux de conservation de la mémoire collective, est initié par la Fondation en collaboration avec un certain nombre de partenaires, notamment la bibliothèque Sbihi pour la sauvegarde des manuscrits familiaux.



Pour faire aboutir ce projet culturel, la Fondation Salé pour la culture et les arts a scellé des partenariats avec plusieurs associations, comme l'Association Bouregreg, Sala Al Moustaqbal et Idriss Al-Mamoun pour la recherche et la créativité dans le Melhoun.



Au cours de cette cérémonie organisée à Salé, le président de la fondation Mohammed Lotfi Lamrini a indiqué que cette initiative vise à réaliser et à compiler des portraits et des récits mettant en lumière nombre de personnalités et de traditions sociales qui ont marqué la mémoire locale, relevant qu'il s'agit de protéger la mémoire collective commune.