Présentation à Rabat de la pièce de théâtre chorégraphique “Les hommes meurent mais ne tombent pas”

La pièce de théâtre chorégraphique "Les hommes meurent mais ne tombent pas", adaptée de l’œuvre poétique éponyme de Youssef Wahboun, sera présentée pour la première fois le 18 novembre à la salle Bahnini à Rabat, indique un communiqué des organisateurs. Organisé avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, ce spectacle sera l'occasion de découvrir l'univers artistique du jeune scénographe et metteur en scène Amin Boudrika qui, avec l’aide du talentueux chorégraphe Othman Sellami, donnera vie et corps à la puissance du texte de Youssef Wahboun et aux peintures, sculptures et lithographies de Mahi Binebine qui l’ont inspiré, selon la même source. Porté par l'interprétation remarquable de Hajar Chargui, Zineb Ennajem et Youssef Salman, le spectacle sera également l’occasion de découvrir une nouvelle facette de Youssef Wahboun qui, après la littérature et la peinture, fera ses premiers pas sur scène en tant que performer, ajoutent-ils.

Servie par l’accent lyrique et la cadence épique du texte, cette création multidisciplinaire, mêlant danse contemporaine, théâtre, chant et musique originale, excelle à réinventer le parcours d’une humanité accablée mais résiliente, à brosser l’image fraternelle du sort des hommes qui meurent mais ne tombent pas, conclut le communiqué.