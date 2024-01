Présentation à Rabat de l'ouvrage "Chaghaf wa Irada" du journaliste et éditeur Mohamed Abderrahmane Berrada

L'ouvrage "Chaghaf wa Irada" (Passion et volonté) du journaliste et éditeur Mohamed Abderrahmane Berrada a été présenté, mercredi à Rabat, lors d'une conférence à la Bibliothèque nationale du Maroc.



Ce livre, présenté par le directeur de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), Mahtat Rakas, le président d'honneur de la FMEJ, Noureddine Miftah, le diplomate et journaliste Hassan Abdelkhalek et l'écrivain-journaliste Abdelhamid Jmahri, retrace l’expérience de M. Berrada dans le domaine de la presse, l'édition, la distribution, la culture et des relations publiques.



Publié en langue arabe, l’ouvrage rapporte les opinions de l’auteur dans la vie et sur la profession, ainsi que sur le processus d'indépendance du Maroc et du parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume. Il est scindé en plusieurs chapitres et comporte des documents sur la vie de M. Berrada ainsi que sur la vie publique, outre un rare album photo du Maroc des années 1970, 1980 et 1990 et du Maroc de la nouvelle ère.



S’exprimant à cette occasion, M. Berrada a indiqué que ce travail autobiographique explore diverses questions et thématiques, mettant particulièrement en lumière son expérience dans le domaine de la presse et de la distribution, qu’il considère comme étant l’aventure la plus passionnante de sa carrière.



"J’aborde également dans ce livre d'autres sujets tels que le sport, ma relation avec ma ville natale Oujda, ainsi que mon expérience au sein de la Fédération Royale marocaine de basket-Ball, ponctués de plusieurs témoignages de personnalités éminentes", a-t-il ajouté. Concernant le choix du titre "Chaghaf wa Irada", M. Berrada a expliqué qu’on ne peut rien entreprendre dans la vie sans passion, qui prend également un sens particulier dans ce livre, celui du patriotisme.



“Je m'inscris dans la lignée de cette génération qui s'est battue ardemment pour l'atteinte d'une indépendance totale et d'une liberté inaltérée dans le domaine de la presse et de sa distribution. Notre combat n'était point motivé par des aspirations pécuniaires, mais plutôt ancré dans une passion indéfectible, teintée de patriotisme”, a-t-il poursuivi.



Né en 1941 à Oujda, Mohamed Abderrahmane Berrada a suivi au début des années 1970 une formation de journaliste dans plusieurs instituts supérieurs de journalisme en France avant de publier le journal "Correspondances de la presse". En 1977, il a fondé Sapress, considérée comme la première société nationale de distribution et d'édition et le plus grand établissement dans ce domaine au monde arabe et en Afrique.



M. Berrada était également membre fondateur de l'Union des distributeurs arabes dont il était président entre 2006- 2009. Lauréat du Grand prix national de la presse dans sa première édition en 2003, M. Berrada est membre actif de plusieurs instances et organisations spécialisées dans l’édition et la distribution.