Présentation à Casablanca du long-métrage "L’batal" du réalisateur Omar Lotfi

Court-métrage



La 25ème édition de Festival Cèdre Universel du Court-métrage Azrou/Ifrane sera organisé du 07 au 10 novembre prochain à l'initiative de l'association Ciné-club Enfance et Jeunesse.

Quelque 20 courts métrages représentant une quinzaine de pays seront en lice pour briguer le "Cèdre d’or" lors de ce festival, placé sous le thème "Une nouvelle voix pour une nouvelle jeunesse" et qui offrira une riche programmation avec des animations en plein air, des spectacles de musique au profit des jeunes et des élèves des établissements scolaires des villes d’Azrou et d’Ifrane, ainsi qu’une soirée en hommage aux stars du cinéma marocain et d'ailleurs.

Sont également prévues des rencontres ouvertes avec les jeunes créateurs, des tables rondes autour des thèmes "problématique de la production et le métier du producteur en question” et des “jeunes créateurs, gageure pour l’avenir du cinéma”.

Le festival comprend aussi l'organisation des Compétitions feu Noureddine Sail (cèdre d’or) des films courts universels (documentaires et fictions), un concours d’écriture des scénarios, un master class avec des stars du cinéma, la publication des nouveaux ouvrages du cinéma, des ateliers de formation de l’écriture du scénario jusqu’à la réalisation avec des encadreurs professionnels, des expositions d’antiquités cinématographiques (appareils photos, caméras, projecteurs et disques…) et des sorties pour visiter des lieux de tournage.

Le Festival Cèdre Universel du Court-métrage est organisé depuis 1978 par l’Association Ciné-club Enfance et Jeunesse D’Azrou/Ifrane dans l’objectif de créer un espace d’échange culturel entre les amateurs et professionnels du cinéma et d’encourager les producteurs à réaliser ses films dans la région.



Exposition



Le vernissage de l'exposition "Fragment de l'Atlas" aura llieu le 9 octobre à Ifrane.

Cette exposition mettra la lumière sur les oeuvres des artistes basés sur la région du Moyen Atlas notamment Rahma El Moumen, Abdelhak Bounhitat, Abdellah Ouabbi, Mohammed Griba, Mustapha Khadrouni Rachid Chaari et Rachid Harchaou.

Cet évènement vise à célébrer la richesse et la créativité de la scène artistique de la région.