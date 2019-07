Présentation à Casablanca des dernières solutions au service des aéroports de demain

Les dernières innovations technologiques dans le domaine de l’aviation civile ont été au menu, récemment à Casablanca, du "Morocco Innovation Day", une journée dédiée à la transformation technologique et la digitalisation au sein des aéroports.

Organisée par l’Office national des aéroports (ONDA), en partenariat avec Sita Maroc, fournisseur des services informatiques dans le domaine de l’aéronautique, cette journée s’inscrit dans une démarche qui incarne un enjeu de transformation technologique et de compétitivité visant à améliorer l’expérience des passagers dans les aéroports.

Cette démarche est à l'origine de la mise en œuvre de plusieurs projets tels que la mise en place des systèmes automatiques de libre-service pour l'amélioration de l’expérience passagers (bornes d’enregistrement automatiques, Dépose bagage automatique..) et des services aux passagers à forte valeur ajoutée.

Il s'agit également de l’amélioration des services rendus aux compagnies aériennes par la modernisation des systèmes CUTE (Common Use Terminal Equipment), et BRS (Baggage Reconciliation System) permettant d’assurer le suivi du bagage tout au long de son cheminement, rapporte la MAP.

Ces projets ont porté, en outre, sur le déploiement de trois systèmes visant l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des processus de gestion, notamment, le développement d’une plate-forme "Smart Airport" permettant la planification des ressources aéroportuaires, la mise en place d’une base de données des opérations centralisées et l’implantation d’une solution d’intégration offrant des fonctionnalités évolutives qui permettent de renforcer la collaboration opérationnelle entre les différents intervenants dans la chaîne aéroportuaire (A-CDM).

A cette occasion, le directeur des systèmes d'information à l'ONDA, Abdelhalim El karimi, a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la stratégie digitale de l'Office qui s'étale sur une feuille de route de trois ans, portant sur les processus internes pour l'efficacité opérationnelle, l’expérience du passager au sein de l'aéroport et l'amélioration des revenus.

Certaines solutions ont été déjà mises en place, s'est-il félicité, notant que l'objectif est d’améliorer et optimiser l’expérience du passager au niveau des aéroports dans des conditions de sécurité optimales grâce aux services dématérialisés accessibles aux usagers. Il a rappelé dans ce sens le trafic croissant que connaissent les aéroports du Maroc, faisant observer que ces solutions permettront d'améliorer leur capacité pour faire face au nombre grandissant des passagers.

Cette journée a été marquée également par la présentation par Sita Maroc des solutions innovantes permettant aux aéroports d'accroître leur efficacité opérationnelle des processus de la gestion aéroportuaire tout en assurant une fluidité du trafic passagers.

Dans ce sens, l'entreprise a dévoilé, entre autres, une solution informatique sous forme d’une plate-forme commune et partagée entre les compagnies aériennes, leurs permettant d’accéder rapidement et efficacement à leurs systèmes informatiques depuis n’importe quel aéroport grâce à l’utilisation d’un serveur informatique distant à la fine pointe de la technologie.

Une autre nouvelle solution biométrique fait partie également des innovations exposées lors de cette journée. Il s’agit d’un système de reconnaissance faciale qui automatise et accélère le parcours des passagers dans les aéroports.