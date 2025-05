Présence distinguée et fructueuse de la délégation ittihadie à la Conférence de l’Alliance Progressiste à Hyderabad

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, accompagné de Fatiha Saddas, membre du Bureau politique, a pris part aux travaux de la Conférence de l’Alliance Progressiste qui s’est tenue du 23 au 26 avril dans la ville indienne de Hyderabad.



Placée sous le thème «Réalisation de la justice mondiale», cette rencontre a été l’occasion pour la délégation itthadie d’avoir une série d’entretiens avec ses homologues d’autres pays pour débattre de sujets de divers ordres.



A cet effet, Fatiha Saddas a participé aux travaux de la Commission du genre et de l'égalité de l'Alliance Progressiste qui s’occupe des questions des femmes et de l'égalité des sexes à l'échelle mondiale. Cette commission est considérée comme une plateforme importante pour l'échange d'expériences et le renforcement des politiques progressistes en matière de droits des femmes.



Il y a lieu de rappeler que Fatiha Saddas a été élue en octobre 2024 au sein du plus haut organe décisionnel de l'Alliance Progressiste mondiale lors de la conférence de Santiago (Chili), ce qui témoigne de la confiance internationale en ses compétences et de son engagement en faveur des questions d'égalité et de justice sociale.



Lors de cette conférence, Driss Lachguar a prononcé un discours marqué par une critique audacieuse de la situation mondiale actuelle et une vision claire pour réformer le système mondial, tout en soulignant le «rôle de la solidarité progressiste dans la réalisation d'une justice garantissant les droits de l'Homme et la protection de l'environnement».

En marge de la conférence, la délégation ittihadie a eu des rencontres avec plusieurs dirigeantes des partis progressistes mondiaux.



Dans un souci de renforcer la coopération euro-maghrébine, la délégation usfpéiste a rencontré Zita Gurmai, figure de proue du militantisme politique en Hongrie et de par le monde, membre du Parlement européen de 2004 à 2014 et actuellement présidente de la section féminine du Parti socialiste européen. Elle est connue pour son engagement constant en faveur des questions d'égalité des sexes et des droits des femmes, et par ses contributions significatives visant à renforcer les politiques progressistes en Europe.



La délégation ittihadie s’est également entretenue avec Makris Cabreros, une militante philippine dans le domaine des droits de l'Homme et de l'égalité, coordinatrice mondiale de l'Alliance Progressiste. Elle joue un rôle clé dans l'organisation d'événements d’envergure internationale visant à promouvoir les valeurs progressistes et à élargir le réseau de l'Alliance pour inclure davantage de partis et d'organisations du Sud.



La délégation a eu aussi des discussions avec Meenakshi Natarajan, une dirigeante du Congrès national indien, membre du Parlement indien de 2009 à 2014 et responsable actuelle de l'organisation du Congrès national indien dans l'Etat du Telangana. Elle est connue pour ses compétences organisationnelles exceptionnelles et a été pour beaucoup dans la réussite des aspects logistiques de la conférence de Hyderabad.



La participation de la délégation de l'USFP à la conférence de l'Alliance Progressiste met en lumière l'engagement du parti en faveur de la justice sociale et de l'égalité des sexes. De même qu’elle confirme son rôle actif dans le renforcement de la coopération entre les partis progressistes à l'échelle mondiale. Elle constitue également une démarche diplomatique visant à «renforcer le rôle du Maroc dans la diplomatie parallèle» et à défendre ses enjeux stratégiques au sein du système international progressiste.



