Près de 80% des ménages marocains consomment les produits de l'artisanat local

Près de 80% des consommateurs des produits de l'artisanat national sont des ménages marocains, a indiqué, lundi à Rabat, la secrétaire d'État chargée de l'Artisanat et de l’Économie sociale, Jamila El Moussali dans une déclaration à la MAP, à l’occasion d'une journée de la presse s'inscrivant dans la 4-ème édition de la Semaine nationale de l'artisanat, organisée du 22 au 31 décembre, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Cette journée a été marquée en outre par la projection d’un film institutionnel sur le secteur de l’artisanat, ainsi que par la présentation des résultats d’une étude sectorielle sur la consommation des produits de l’artisanat marocain. Réalisée en partenariat avec le Haut-commissariat au plan (HCP), l’enquête vise à analyser le marché de l'artisanat du point de vue de la demande, en traçant les profils des consommateurs et en déterminant leur motivation, le niveau de leur satisfaction, leur répartition géographique, ainsi que les dépenses dédiées aux différentes catégories des produits artisanaux.

Organisée par le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie sociale, la Semaine de l’artisanat se veut un rendez-vous incontournable pour les artisans qui désirent faire connaître leurs créations, s’informer sur l’évolution des tendances, nouer des contacts et trouver de nouveaux débouchés.

12 foires sont organisées dans chacune des régions du Royaume, afin de rapprocher les artisans des consommateurs.

En marge de cette 4-ème édition, des sessions de formation sont organisées en matière de gestion financière pour les professionnels et des ateliers pour l’élaboration de la nouvelle stratégie de développement du secteur de l'artisanat, ainsi que d’autres activités dont des rencontres qui porteront sur la préservation des métiers en voie de disparition et sur les labels de qualité.