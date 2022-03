Près d’ un tiers des grossistes anticipent une trésorerie difficile au premier trimestre

Les anticipations de la majorité des entreprises (69%) opérant dans le secteur du commerce de gros pour le premier trimestre 2022 révèlent une stabilité du volume global des ventes, selon le Haut-commissariat au plan (HCP). Seuls 18% d’entre eux estiment qu’elles ont progressé, indique le HCP qui vient de publier les résultats des enquêtes trimestrielles de conjoncture qu’il a réalisées auprès des entreprises relevant des secteurs du commerce de gros au titre du premier trimestre 2022. A en croire le Haut-commissariat, cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à la hausse des ventes dans le «Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication» et les «Autres commerces de gros spécialisés» et, d’autre part, à la baisse des ventes dans le « Commerce de gros d'autres équipements industriels ». Dans une note d’information synthétisant les principales appréciations des grossistes sondés dans le cadre de cette enquête, l’institution publique relève en outre que les commandes prévues pour le premier trimestre 2022 seraient d’un niveau normal selon 75% des chefs d’entreprise et inférieur à la normale selon 15%. Les principales appréciations des grossistes telles qu’elles ressortent des enquêtes de conjoncture au titre des trois premiers mois de l’année en cours font par ailleurs état d’une stabilité des effectifs employés, poursuit l’institution publique de même source. Si l’on en croit la majorité des grossistes (70%) interrogés par le Haut-commissariat, « l’emploi connaîtrait une stabilité des effectifs ». Selon les résultats de l’enquête, il ne serait que 27% à penser que l’emploi connaîtrait une hausse au premier trimestre courant. La même source révèle, par ailleurs, que la trésorerie est jugée difficile selon près d’un tiers des chefs d'entreprise (28%). Une situation qui, rappelons-le, a été aussi évoquée dans une autre enquête du HCP qui visait cette fois-ci les entreprises opérant dans les secteurs des industries manufacturières et de la construction. Pour rappel, et d’après les résultats de cette enquête dont nous avons évoqué les principales conclusions dans une de nos publications précédentes, au titre du premier trimestre de cette année, 27% des industriels sondés ont jugé la trésorerie «difficile». Par branche, le Haut-commissariat rapporte que cette proportion atteint 40% dans le «Textile et cuir ». S’agissant du secteur de la construction, la même enquête révélait que près de la moitié des chefs d'entreprise opérant dans ce secteur (46%) a jugé la trésorerie difficile. Par branche, le Haut-commissariat ajoute que cette proportion atteint la moitié des entreprises de la branche «Travaux de construction spécialisés». Analysant les appréciations portant sur l’évolution de l’activité des entreprises du commerce de gros au titre du quatrième trimestre 2021, l’organisme public souligne que « les ventes du secteur sur le marché local auraient connu une hausse selon 29% des grossistes et une baisse selon 14% ». Selon les explications du HCP, cette évolution serait principalement attribuable à la hausse des ventes dans le « Commerce de gros d'autres équipements industriels», le «Commerce de gros de biens domestiques», le «Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants » et les «Autres commerces de gros spécialisés ». Dans sa note d’information, le Haut-commissariat note en outre que l’emploi aurait connu une stabilité selon 79% des chefs d’entreprise, les stocks de marchandises se seraient situés à un niveau normal alors que la tendance observée des prix de vente aurait affiché une hausse selon 42% des chefs d’entreprise.